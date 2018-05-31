Очевидцы: в амурском поселке массово гибнут животные (видео)

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратились обеспокоенные амурчане. Они рассказали, что в поселке Орлиный Свободненского района от отравлений массово гибнут домашние животные.

Как рассказала информагентству руководитель волонтерского проекта «Твори добро» Александра Пысь, массовая травля животных продолжается вторую неделю. «У нас никогда таких случаев не было», – отмечает она. К настоящему времени погибли около 30 питомцев.

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«Собак уже почти не осталось, уже умирают кошки. Вот сегодня у женщины кошка беременная умерла, домашняя. Вышла гулять и погибла. Уже множество кошек умерло. И детям страшно, в принципе, гулять. Что делать нам, я не знаю», – говорит Александра Пысь.

Амурчанка утверждает, что знает, кто травит питомцев. По ее сведениям, это делает пожилой житель поселка Орлиный, пенсионер. Мужчина распространяет отравленную еду, от которой животные умирают в муках. Пенсионер якобы имеет психическое отклонение.

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Александра отметила, что люди обращались в правоохранительные органы. В пресс-службе УМВД России по Амурской области ИА «Амур.инфо» сообщили, что в полицию поступало заявление по данному факту. Проводится проверка.