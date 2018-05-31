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сегодня, 17:10 4

Очевидцы: в амурском поселке массово гибнут животные (видео)

Очевидцы: в амурском поселке массово гибнут животные (видео)

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратились обеспокоенные амурчане. Они рассказали, что в поселке Орлиный Свободненского района от отравлений массово гибнут домашние животные.

Как рассказала информагентству руководитель волонтерского проекта «Твори добро» Александра Пысь, массовая травля животных продолжается вторую неделю. «У нас никогда таких случаев не было», – отмечает она. К настоящему времени погибли около 30 питомцев.

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«Собак уже почти не осталось, уже умирают кошки. Вот сегодня у женщины кошка беременная умерла, домашняя. Вышла гулять и погибла. Уже множество кошек умерло. И детям страшно, в принципе, гулять. Что делать нам, я не знаю», – говорит Александра Пысь.

Амурчанка утверждает, что знает, кто травит питомцев. По ее сведениям, это делает пожилой житель поселка Орлиный, пенсионер. Мужчина распространяет отравленную еду, от которой животные умирают в муках. Пенсионер якобы имеет психическое отклонение.

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Александра отметила, что люди обращались в правоохранительные органы. В пресс-службе УМВД России по Амурской области ИА «Амур.инфо» сообщили, что в полицию поступало заявление по данному факту. Проводится проверка.

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#животные #происшествия

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Комментарии
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  • Raf Rafovich

    Raf Rafovich
    1 час назад

    Все в Орлиный и не только полицейские.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    вот же паразит, а!

  • Kats

    Kats
    56 минут назад

    Поймать и накормить его же вкусняшками. Урод.

  • munsaecw

    munsaecw
    28 минут назад

    Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью поясa миоcтимулятoрa, в нaчалe нe пoвeрили, но рeшили с жeной попробовать. Чeрeз недeлю были в шoке oт результaта: помaлeньку уходит пузo, выриcовывaются кубики, подкaчал спину, а жeна убрала в талии пару caнтиметров. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, дa и пo времeни вcегo 20 минут в дeнь. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки, вoт тот блoг там все подpобнo описано--- http://5.gp/myway

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