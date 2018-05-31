В Тындинском районе огонь угрожает поселку Тутаул (видео)

Фото очевидцев с места происшествия

Возле поселка Тутаул в Тындинском районе бушует пожар. Сразу несколько жителей прислали видеозаписи с места происшествия в редакцию ИА «Амур.инфо».

«Сильный пожар начался вчера. Собирали всех мужчин-железнодорожников, они боролись с огнем. Сегодня пожар возобновился. Это страшное зрелище: пылает до небес, огромные деревья полностью охвачены огнем, – рассказывает местная жительница. – Сейчас все население, кто может, работает на тушении, люди отстаивают единственный мост, связывающий наш поселок с дорогой».

В поселке с населением 370 человек три кирпичные пятиэтажки, детский сад, школа и торговый центр. Кроме них, есть деревянные дома – коттеджи на две квартиры, дома, вокруг поселка дачи. В течение нескольких дней в Тутауле стоит сухая и жаркая погода. Воздух сильно задымлен, люди не открывают окна.

«Огонь перекидывается на железнодорожный путь, шпалы горят. Тушит пожарный поезд, но он может справиться с таким сильным пожаром, – говорят местные жители. – Мы близки к отчаянию и не знаем, что делать».

Телефон главы Тутаульского сельсовета Марины Поповой недоступен. В четверг, 31 мая, глава Тындинского района Тамара Лысакова выехала из Тынды в Тутаул.

«В Тындинском районе в 13 километрах от населенного пункта Тутаул действует природный пожар. Очаг возгорания был обнаружен 29 мая. На сегодняшний день огонь прошел 426 гектаров лесной зоны. В километре от пожара находится деревянный мост через реку Утугай. Всю ночь весь личный состав пожарного поста Татаула и жители села пытались не допустить подхода огня к мосту, который находится в 14 километрах от населенного пункта. Также на месте работали два пожарных поезда, одна автоцистерна и мотопомпы. Сегодня сотрудники Тындинского лесхоза выехали на место пожара, где до сих пор работают пожарные и добровольцы. В ближайшее время с помощью тяжелой техники будет проведена опашка территории. Предварительная причина – пожар начал свое распространение от линии железной дороги. Ситуацию планируют стабилизировать к 1 июня. Угрозы населенному пункту нет», – сообщает Амурский центр ГЗ и ПБ.