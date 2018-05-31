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31мая
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сегодня, 16:40 0

Амурский Роспотребнадзор проверит комбинат, который произвел творог «из будущего»

Амурский Роспотребнадзор проверит комбинат, который произвел творог «из будущего»

Амурское управление Роспотребнадзора начало документарную проверку по поводу поступившего в продажу творога за два дня до даты его фактического производства. Проверка началась 30 мая.

Как сообщили в ведомстве, проверка в отношении производителя – молочного комбината – продлится 20 рабочих дней. Специалисты должны выяснить, каким образом на прилавок 28 мая попал продукт, на котором указано, что дата его производства – 30 мая.

Творог «из будущего» приобрела благовещенка в одном из городских супермаркетов. В амурский Роспотребнадзор девушка обращаться не стала, ведомство начало проверку после публикации в СМИ.

Ранее на самом комбинате сообщили, что проведут свое расследование. Однако теперь представитель предприятия отвечать на вопросы СМИ отказался. «Без комментариев, комментариев никаких давать не могу, оправдываться не хочу. Есть соответствующие инстанции, перед которыми, если надо, мы отчитаемся», – заявила собеседница информагентства.

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#производство #происшествия #торговля

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