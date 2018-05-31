За четыре месяца амурчане 28 раз жаловались на незаконную торговлю алкоголем

На телефон горячей линии, а также в официальные аккаунты министерства внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области в социальных сетях с 1 февраля по 30 мая 2018 поступило 28 обращений от амурчан о 37 нарушениях закона в сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции. Но не все жалобы по поводу нелегальной торговли алкоголем подтвердились.

В 28 случаях жители Приамурья жаловались на продажу контрафактной алкогольной продукции. Еще пять сообщений поступило о реализации самогона с частных подворий. В двух случаях амурчане сигнализировали о нарушении временных ограничений и дважды сообщили о продаже алкогольной продукции несовершеннолетним. Кроме того, за этот период поступило восемь письменных обращений по аналогичным нарушениям.

Информация поступала из разных районов области: из Благовещенского района было две жалобы, из Благовещенска – 14, из Шимановска – четыре, из Свободного – три, Свободненского района – три, Мазановского района – три, Ивановского района – одна, Белогорска – три, Селемджинского района – семь, Тынды – одна, Райчихинск – четыре.

Сведения о местах незаконной торговли были направлены в УМВД России по Амурской области для проверки. В результате возбуждено четыре дела об административном правонарушении по продаже самогона и контрафактной продукции. Органами внутренних дел составлено пять протоколов по нарушениям временных ограничений, продаже алкоголя несовершеннолетним. Проводятся четыре административных расследования по продаже контрафактной алкогольной продукции.

По остальным сигналам информация не подтвердилась, однако торговые объекты взяты на контроль сотрудниками полиции и министерством. Имеются случаи подачи ложных сведений под вымышленными именами и адресами.

Информацию о правонарушениях в сфере розничной продажи алкогольной продукции можно сообщать по телефону горячей линии министерства ВЭСТиП: 8-914-538-39-80. Также сообщения принимаются в официальных аккаунтах министерства в социальных сетях Instagram, Facebook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram.