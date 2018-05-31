Амурское министерство ЖКХ прокомментировало ситуацию по Фонду капремонта

К амурскому министерству ЖКХ у областной прокуратуры возникли вопросы по поводу ненадлежащего исполнения ведомством полномочий учредителя Фонда капремонта.

По сообщению прокуратуры, за это, а также за отсутствие должного контроля за целевым расходованием средств организации со стороны госжилинспекции Амурской области, заместителю председателя правительства Амурской области, курирующему указанные ведомства, 29 мая было внесено представление.

В министерство ЖКХ Амур.инфо направило запрос с просьбой прокомментировать, сложившуюся вокруг Фонда ситуацию, а также разъяснить, какими полномочиями по контролю за финансовыми и иными действиями Фонда обладает министерство ЖКХ, будучи его учредителем.

«По результатам проверки деятельности НО "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области" в правительство Амурской области прокуратурой области внесено представление от 29.05.2018 года. Данное представление в установленные сроки будет рассмотрено правительством области. Изложенные факты проверяются. Министерством ЖКХ направлен запрос в следственный комитет», – прокомментировал министр ЖКХ Амурской области Сергей Гордеев.

Дать ответы на остальные вопросы в ведомстве пообещали после того, как будут проверены изложенные факты.

Соответствующий запрос был направлен и генеральному директору НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области» Сергею Батурину. В частности, руководителя попросили уточнить, о каких именно должностных лицах идет речь, исполняют ли они по сей день свои обязанности или отстранены на время расследования. А также возвращены ли на счет Фонда более 7 миллионов рублей, незаконно перечисленные сотрудниками на счета сторонних организаций. Ответ на этот запрос пока не получен.

Ранее свою позицию озвучили в амурской госжилинспекции. Там сообщили, что из-за нехватки сотрудников ведомство проверяло Фонд только по заявлениям граждан. А в их обращениях не было ни одной просьбы проверить целевое расходование средств, которые поступают на счета компании от амурчан.

Как сообщало Амур.инфо, по результатам прокурорских проверок региональный Фонд капитального ремонта уличили в мошенничестве и самоуправстве. Были выявлены два факта перечисления средств Фондом подрядным организациям за невыполненные работы. Еще один факт касается неправомерной оплаты работ, не включенных в краткосрочный план капремонта и без согласия собственников. В общей сложности по всем трем фактам было перечислено более 7 миллионов рублей. Результаты прокурорских проверок переданы в правоохранительные органы. Полицейские возбудили три уголовных дела: два по статье «Мошенничество» и одно по статье «Самоуправство».

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области» была создана постановлением правительства Амурской области от 9 августа 2013 года. Согласно документу, единственным ее учредителем является Амурская область в лице регионального министерства ЖКХ. Львиная доля всех средств, которые амурчане платят за капремонт, поступают на счета Фонда. Исключение составляют лишь собственники, которые перечисляют деньги на спецсчета домов. Однако таких немного.

Согласно годовому отчету Фонда, по состоянию на 31 декабря 2017 более 90 % собственников помещений в многоквартирных домах формируют фонд капитального ремонта на счете регионального оператора. По открытым данным Фонда, с октября 2014 года по 16 мая 2018 года, собственники перечислили на счет организации 2 миллиарда 354 миллиона 657 тысяч 431 рубль.