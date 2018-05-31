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Детям из приюта «Солнечный» в Зее подарят каркасный бассейн

Детям из приюта «Солнечный» в Зее подарят каркасный бассейн
Фото: osnovam.ru

Большой каркасный бассейн появится в приюте «Солнечный» города Зея. Такой подарок ко Дню защиты детей воспитанникам приготовило амурское отделение Пенсионного фонда РФ. Приют с момента открытия является подшефным у у сотрудников. Бассейн приобретён на средства, собранные коллективом.

«Ближайший к приюту естественный водоём находится далеко, за городской чертой. Кроме того, в зоне купания должны быть организованы определённые условия, которые мы обеспечить не можем. А вместительный бассейн на нашей территории позволит детям хоть каждый день устраивать водные процедуры на свежем воздухе. Дети, как узнали, ждут не дождутся, когда приедет подарок», – рассказала директор приюта Вера Кучерова.

Бассейн укомплектован всеми необходимыми принадлежностями – лестницей, фильтром, верхним и нижним тентом и средствами очистки воды. Расходных материалов хватит не на один сезон. Для установки бассейна не нужно специальных навыков и больших усилий.

Сейчас в приюте «Солнечный» города Зея проживает около 30 детей в возрасте от 4 до 16 лет. Приют в одном из самых северных районов области открылся осенью 2008 года. В нем находятся дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию – из Зейского, Тындинского, Селемджинского, Магдагачинского и других районов, сообщили в ПФР.

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#дети #праздники

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