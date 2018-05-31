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Утята по-прежнему плавают в пруду благовещенского парка Дружбы (фото)

Утята по-прежнему плавают в пруду благовещенского парка Дружбы (фото)

Вечером 30 мая горожане пытались выловить утят, которые плавали в пруду парка Дружбы. В настоящее время все четверо птенцов находятся на месте. Но мамы-утки при них не видно.

О событиях вчерашнего вечера ИА «Амур.инфо» рассказала благовещенка. По ее словам, утят пытались изловить не только горожане, но и спасатели.

«Были сотрудники МЧС. У них ничего не получилось, и они удалились. Они светили фонариками, чтобы уточки подплыли к берегу на свет. Вроде получалось, а потом, когда уже доставали сачок, утки пугались и куда-то убегали. Самое главное – куда-то их мать пропала. И они остались там одни – четыре маленькие уточки. Они не знают, где им пережить ночь. Женщина, которая была там основной активисткой, сказала всем, что утки на ночь вылезают из воды и им нужно какое-то укрытие. А так как утята остались без матери, они не знают, что делать. Не знаю, насколько она права», – сообщила благовещенка.

Ее слова прокомментировали в управлении по делам ГО ЧС Благовещенска: «30.05.2018 в 20:12 на пульт спасателей ПСО города поступил вызов на парк Дружбы, где, по информации заявителя, в водоеме плавали маленькие утята и была необходимость их выловить, так как была угроза переохлаждения. Спасатели выехали на место. Так как оснований для вылавливания утят не было, спасатели убыли на базу».

Директор Общественно-культурного центра города Надежда Багрова в разговоре с ИА «Амур.инфо» сообщила, что птенцам сейчас ничего не угрожает.

«С ними все в порядке, они в парке. Главное, что нужно отметить, – это дикие утки. Их трогать нельзя. Утки живут в дикой природе, соответственно, они, наверное, не переохлаждаются», – отмечает Надежда Багрова.

По ее словам, есть место, где утки, обитающие в парке, могут ночевать. Они не проводят в воде все время. Что касается вероятного отсутствия при птенцах мамы-утки, Надежда Ивановна сказала, что за этим пронаблюдают.

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#животные #происшествия

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Комментарии
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  • •••pajzii

    •••pajzii
    32 минуты назад

    Хорошенькие такие

  • Леонид 67

    Леонид 67
    24 минуты назад

    Теперь главное, чтобы с мамой-уткой ВСЁ в порядке было.

  • Валерий Альбертович

    Валерий Альбертович
    12 минут назад

    Да все, пали утята, как обычно все у нас

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