Утята по-прежнему плавают в пруду благовещенского парка Дружбы (фото)

О событиях вчерашнего вечера ИА «Амур.инфо» рассказала благовещенка. По ее словам, утят пытались изловить не только горожане, но и спасатели.

«Были сотрудники МЧС. У них ничего не получилось, и они удалились. Они светили фонариками, чтобы уточки подплыли к берегу на свет. Вроде получалось, а потом, когда уже доставали сачок, утки пугались и куда-то убегали. Самое главное – куда-то их мать пропала. И они остались там одни – четыре маленькие уточки. Они не знают, где им пережить ночь. Женщина, которая была там основной активисткой, сказала всем, что утки на ночь вылезают из воды и им нужно какое-то укрытие. А так как утята остались без матери, они не знают, что делать. Не знаю, насколько она права», – сообщила благовещенка.

Ее слова прокомментировали в управлении по делам ГО ЧС Благовещенска: «30.05.2018 в 20:12 на пульт спасателей ПСО города поступил вызов на парк Дружбы, где, по информации заявителя, в водоеме плавали маленькие утята и была необходимость их выловить, так как была угроза переохлаждения. Спасатели выехали на место. Так как оснований для вылавливания утят не было, спасатели убыли на базу».

Директор Общественно-культурного центра города Надежда Багрова в разговоре с ИА «Амур.инфо» сообщила, что птенцам сейчас ничего не угрожает.

«С ними все в порядке, они в парке. Главное, что нужно отметить, – это дикие утки. Их трогать нельзя. Утки живут в дикой природе, соответственно, они, наверное, не переохлаждаются», – отмечает Надежда Багрова.

По ее словам, есть место, где утки, обитающие в парке, могут ночевать. Они не проводят в воде все время. Что касается вероятного отсутствия при птенцах мамы-утки, Надежда Ивановна сказала, что за этим пронаблюдают.