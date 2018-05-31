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Будет жарко: прогноз погоды в Амурской области на 1 июня

Будет жарко: прогноз погоды в Амурской области на 1 июня
Фото: yorkmir.ru

Первый день лета в Амурской области отметится слабыми, умеренными кратковременными дождями и грозами. На севере области подует северный, северо-восточный, в южных районах – юго-западный, западный ветер, скорость которого составит 3-8 метров в секунду. Ночью его порывы будут достигать 13, днем – 13-18 метров в секунду.

Температура ночью составит 13...18 градусов. Днем по северу уличные термометры покажут до 35, по югу – 32-37 градусов выше нуля.

В Благовещенске ожидается переменная облачность. Ночью скорость юго-западного ветра составит 2-7 метров в секунду, с усилением утром до 14 метров в секунду. Уличные термометры покажут 17-19 градусов выше нуля.

Днем ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 2-7 метров в секунду, с порывами до 14 метров. День обещает быть жарким – до +36. Вечером может пройти небольшой кратковременный дождь, сообщают синоптики Амурского гидрометцентра.

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#погода

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