Амурчанка, работавшая страховым агентом, получила условный срок

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В Амурской области вступил в законную силу приговор в отношении бывшего страхового агента, присвоившего более 240 тысяч рублей, полученных по договорам страхования. Серышевский районный суд признал женщину виновной в присвоении и растрате. Осужденная получила условный срок.

Как сообщает прокуратура Амурской области, амурчанка, работавшая страховым агентом, с сентября 2015 года по 19 июля 2016 года присвоила вверенные ей денежные средства, полученные от реализации договоров страхования, тем самым причинив ущерб организации «Росгосстрах» в сумме 244 770 рублей 43 копейки.

В судебном заседании подсудимая полностью признала свою вину, раскаялась в содеянном, ходатайствовала о рассмотрении уголовного дела в особом порядке. При назначении наказания суд учел положительные характеристики подсудимой, ее явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, наличие на иждивении малолетних детей.

С учетом смягчающих вину обстоятельств и отсутствия отягчающих, а также данных о личности подсудимой, суд назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 9 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Гражданский иск по делу удовлетворен в полном объеме.