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31мая
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сегодня, 13:56 0

В Амурской области завершился отопительный период

В Амурской области завершился отопительный период
Фото: yarnovosti.com

Во всех 29 муниципальных образованиях Амурской области завершен отопительный период 2017–2018 годов. Последнее отключение тепла в жилых домах прошло в четверг, 31 мая, в поселке Златоустовск Селемджинского района.

Среднесуточная температура воздуха в этом населенном пункте в течение пяти суток подряд продержалась на отметке не ниже 8 градусов тепла. Первое отключение тепла в жилых домах прошло 24 апреля в городе Благовещенск Амурской области.

В прошлом, 2017 году, завершение отопительного периода 2016–2017 годов в Приамурье состоялось 30 мая. Последнее отключение тепла в жилых домах в 2017 году прошло также в селе Златоустовск Селемджинского района и в поселке Береговой Зейского района.

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#ЖКХ

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