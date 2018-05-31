В Минвостокразвития объяснили, почему сменилось руководство АРЧК на Дальнем Востоке
Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Козлов представил коллективу Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК) нового руководителя. Как сообщалось ранее, генеральным директором назначен Сергей Ховрат. В Минвостокразвития пояснили, почему возникла необходимость в кадровых перестановках.
Представляя нового руководителя, Александр Козлов отметил: «Сегодня перед Агентством поставлена более масштабная задача. За прошедшее время проделана большая работа, благодаря работе генерального директора и коллектива были достигнуты определенные результаты. Сегодня появляются новые вызовы. Очень важным вопросом является вопрос обеспечения квалифицированными кадрами инвесторов. Задача Агентства – обобщить потребность инвесторов в кадрах и вместе с заказчиком (под заказчиком я понимаю инвестора), вместе с образовательными организациями обеспечить эту потребность. Не менее важным направлением работы является сопровождение программы "Дальневосточный гектар". Опираясь на мнение людей, которые живут на Дальнем Востоке, я скажу, что это удобно. Не надо тратить деньги на покупку земли, можно направить деньги на ее освоение».
Сергей Ховрат – коренной дальневосточник, обладает опытом работы в Амурской области, Хабаровском и Приморском краях. С 2015 года занимал должность министра имущественных отношений Амурской области. С 2013 по 2015 год руководил управлением Федеральной миграционной службы по Амурской области.
Сергей Качаев, заместитель министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока, поблагодарил бывшего руководителя Агентства Валентина Тимакова и коллектив за достигнутые результаты и рассказал о необходимости кадровых изменений: «С Валентином Тимаковым Агентство прошло путь от идеи до состоявшегося института развития. Сейчас сфера деятельности Агентства определена – это обеспечение кадрами новых инвестиционных проектов на Дальнем Востоке, сопровождение программы "Дальневосточный гектар", образовательные программы и профориентация, продвижение Дальнего Востока как места для работы и жизни. С течением времени появляются новые задачи, под эти задачи необходимо будет реструктурировать Агентство, переформатировать его и поставить новые приоритеты деятельности».
АНО «Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке» – институт развития, созданный в 2015 году для обеспечения квалицированными кадрами компаний-резидентов территорий опережающего развития, свободного порта Владивосток, инвестиционных проектов, а также крупных работодателей Дальнего Востока. Полномочия учредителя возложены на Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
Как отмечают в Минвостокразвития, необходимость создания такого института была продиктована сложной ситуацией на рынке труда региона, а также перспективой создания 120 тысяч новых рабочих мест на вновь открывающихся предприятиях Дальнего Востока. В 2015 году рынок макрорегиона характеризовался структурным дисбалансом, сложной демографической ситуацией при низкой плотности населения, что требовало принятия комплексных мер и оказания прямой поддержки работодателям. Другим направлением работы Агентства является информационное и методологическое сопровождение программы «Дальневосточный гектар». В 2016 году Агентство получило дополнительные полномочия по реализации программы, которые были закреплены в Распоряжении правительства РФ.
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