В Свободном школьники высадили цветы у гостиницы «Зея»

Фото: пресс-служба Свободного

В Свободном юные натуралисты вырастили рассаду различных цветов. Как только молоденькие кустики окрепли, их высадили на городские клумбы около гостиницы «Зея».

В планах у ребят продолжить эту работу и в других общественных местах.

«Мы высаживаем сальвию и петунию. Первая будет долго стоять до морозов, а вторая – кустистая и разноцветная. Работают дети слаженно и быстро, поэтому за 30 минут, думаю, управимся, – рассказала заведующая учебно-опытным участком станции юных натуралистов Виктория Котенкова. – Также планируем высадить цветы на вокзале, у мемориала Славы, у краеведческого музея, кинотеатра Гайдая и в сквере у площади имени Сергея Лазо».

В планах городского управления образования в этом году трудоустроить таким образом около 75 школьников, сообщает пресс-служба администрации Свободного.

«Это участие в судьбе нашего города. Если просто будешь мимо ходить и все будет некрасиво – тоже ведь так не хочется, – поделилась мнением школьница Ангелина Колесова. – Каникулы каникулами, но работать тоже надо, а то обленимся. В принципе, мне это нравится, и это не сложно. Я начала вчера и планирую и дальше продолжить».

За выполненную работу подростки получат заработную плату согласно Трудовому кодексу РФ.

«На трудоустройство школьников в летний период предусмотрены денежные средства в размере 500 тысяч рублей. То есть дети не просто занимаются сейчас благоустройством, но и получат за это заработную плату согласно законодательству и в размере, зависящем от количества отработанных часов», – рассказал начальник управления образования города Виталий Булыгин.