Благовещенские дрифтеры прокомментировали гибель подростка на картодроме

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«Мы выражаем глубокие соболезнования по поводу инцидента, произошедшего 30 мая и приведшего к гибели несовершеннолетней жительницы Благовещенска. Мы неоднократно заявляли, что демонстрация дрифта, а также проведение автоспортивных соревнований в этой дисциплине требует соблюдения всех правил безопасности. Соревнования РДС-Восток, одобренные Российской Автомобильной Федерацией (РАФ) и полностью легальные, вот уже девять лет проходят во Владивостоке и Хабаровске. Каждое из этих соревнований прошло и проходит в соответствии со всеми правилами, утвержденными РАФ. При организации и проведении соревнований для нас важна, прежде всего, безопасность – как зрителей, так и участников», – подчеркивают организаторы РДС-Восток.

«Много лет мы популяризируем дрифт как красивый, а главное, безопасный вид спорта. Поэтому мы в очередной раз обращаемся ко всем так называемым организаторам нелегальных соревнований с категорическим требованием: не проводите подобные мероприятия, если не можете гарантировать безопасность участникам и зрителям. Вы нарушаете законодательство Российской Федерации», – обращается РДС-Восток.

Организаторы соревнований обращаются ко всем автолюбителям: «Дрифт – сложная автоспортивная дисциплина. Демонстрация дрифта требует длительных тренировок на специально отведенных трассах, особых навыков, экипировки и особенного технического состояния автомобиля. Дрифт – это спорт, а не дорожное хулиганство».

Организаторы сообщают, что 23 июня в Благовещенске впервые состоятся соревнования по дрифту РДС-Восток. При проведении мероприятия они гарантируют соблюдение всех правил безопасности.