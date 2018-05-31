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Благовещенские дрифтеры прокомментировали гибель подростка на картодроме

Благовещенские дрифтеры прокомментировали гибель подростка на картодроме
Фото: primamedia.ru

В Благовещенске пилоты и организаторы соревнований по дрифту РДС-Восток прокомментировали трагедию, случившуюся на картодроме. Как сообщало ИА «Амур.инфо», вечером 30 мая при опрокидывании Toyota Mark II погибла 14-летняя девочка. Источники сообщали, что авария произошла при заносе автомобиля на скорости.

«Мы выражаем глубокие соболезнования по поводу инцидента, произошедшего 30 мая и приведшего к гибели несовершеннолетней жительницы Благовещенска. Мы неоднократно заявляли, что демонстрация дрифта, а также проведение автоспортивных соревнований в этой дисциплине требует соблюдения всех правил безопасности. Соревнования РДС-Восток, одобренные Российской Автомобильной Федерацией (РАФ) и полностью легальные, вот уже девять лет проходят во Владивостоке и Хабаровске. Каждое из этих соревнований прошло и проходит в соответствии со всеми правилами, утвержденными РАФ. При организации и проведении соревнований для нас важна, прежде всего, безопасность – как зрителей, так и участников», – подчеркивают организаторы РДС-Восток.

«Много лет мы популяризируем дрифт как красивый, а главное, безопасный вид спорта. Поэтому мы в очередной раз обращаемся ко всем так называемым организаторам нелегальных соревнований с категорическим требованием: не проводите подобные мероприятия, если не можете гарантировать безопасность участникам и зрителям. Вы нарушаете законодательство Российской Федерации», – обращается РДС-Восток.

Организаторы соревнований обращаются ко всем автолюбителям: «Дрифт – сложная автоспортивная дисциплина. Демонстрация дрифта требует длительных тренировок на специально отведенных трассах, особых навыков, экипировки и особенного технического состояния автомобиля. Дрифт – это спорт, а не дорожное хулиганство».

Организаторы сообщают, что 23 июня в Благовещенске впервые состоятся соревнования по дрифту РДС-Восток. При проведении мероприятия они гарантируют соблюдение всех правил безопасности.

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#ДТП

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Комментарии
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  • Амурский воспитатель

    Амурский воспитатель
    17 минут назад



    Поэтому мы в очередной раз обращаемся ко всем так называемым организаторам нелегальных соревнований с категорическим требованием: не проводите подобные мероприятия, если не можете гарантировать безопасность участникам и зрителям.



    Думаю, он гарантировал девочке безопасность(( Да только свои навыки переоценил((

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