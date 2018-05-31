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Благовещенец завладел чужим автомобилем, чтобы съездить в магазин

Благовещенец завладел чужим автомобилем, чтобы съездить в магазин
Фото: cheboksary.ru

Благовещенский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя областного центра. Мужчина признан виновным в угоне автомобиля. При этом чужой машиной он завладел, чтобы съездить в магазин.

Инцидент произошел в июле 2017 года в Благовещенске. Мужчина, находясь в состоянии опьянения, угнал автомобиль «тойота», принадлежащий его брату. Для этого он проник в гараж, где стояла машина.

В судебном заседании горожанин полностью признал свою вину, согласился с предъявленным обвинением. Суд учел ряд обстоятельств, в том числе наличие малолетних детей у мужчины и рецидив преступлений. Его приговорили к 2 годам и 10 месяцам колонии строгого режима. Также благовещенца лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом, на 3 года, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.

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#закон #происшествия #суды #транспорт

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Комментарии
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  • вася 11111

    вася 11111
    48 минут назад

    какую то чушь пишите аи. старую

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