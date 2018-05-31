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сегодня, 12:13 1

Почта России ищет таланты для оформления открыток, посвященных Приамурью

Почта России ищет таланты для оформления открыток, посвященных Приамурью

В Амурской области Почта России планирует выпустить серию открыток, посвященных Приамурью. На обороте карточки разместят QR-код, с помощью которого можно получить информацию об амурских достопримечательностях или удивительных событиях. Для нового проекта нужен фотограф или художник, который поможет визуализировать идею.

«Мы хотели бы рассказать открытками о нашем регионе. Еще не определились, что будет изображено, но, возможно, "Семь чудес Амурской области". Возможно, что-то другое. Мы открыты для предложений», – рассказала главный специалист по корпоративным коммуникациям УФПС Амурской области Галина Ефимова.

Предложения принимают по телефонам в Благовещенске: (4162) 596-381, +7-924-140-17-32, по электронной почте: Galina_A.Efimova@russianpost.ru

В День города, который отметят в Благовещенске 2 июня, Почта России разместит мобильный пункт на набережной возле ротонды. С 17 до 20 часов все желающие смогут бесплатно отправить открытку с изображением символов Благовещенска – Триумфальной арки и ротонды на набережной Амура.

Открытки выполнены в технике акварель и выпущены ограниченным тиражом – около 300 экземпляров. Коллекционеры и любители посткроссинга смогут в мобильном пункте Почты России погасить открытку специальным почтовым штемпелем с изображением Триумфальной арки. Кроме того, в мобильном пункте можно приобрести альбомы и марки.

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#жизнь #культура

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Комментарии
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  • Kats

    Kats
    1 час назад

    Почта России лучше бы нормально клиентов научилась обслуживать, чтобы люди часами не зависали у них в очередях! А заодно уже начала бы производить расчет картами, а то все как при совдепии - ничего не меняется кроме постоянно растущих цен!

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