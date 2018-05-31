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сегодня, 11:37 0

В Благовещенске разыскивают подозреваемого в особо тяжком преступлении

В Благовещенске разыскивают подозреваемого в особо тяжком преступлении
Фото: amur.sledcom.ru

Следователи Благовещенска разыскивают Валерия Кротова 1988 года рождения. Мужчину подозревают в совершении особо тяжкого преступления.

Разыскиваемому на вид 30 лет. Мужчина среднего телосложения, рост 175-180 сантиметров, волосы короткие темные с рыжим оттенком.

Известно, что ранее Валерий Кротов жил в Благовещенске в доме на пересечении улиц Театральной и Заводской.

Как сообщает СУ СКР по Амурской области, информацию о местонахождении мужчины просят сообщать в правоохранительные органы. Это можно сделать по телефонам: 102, (4162) 59-41-02, (4162) 22-14-00.

В ведомстве ИА «Амур.инфо» уточнять, за что конкретно разыскивают мужчину, не стали. «Это не в наших интересах», – пояснил собеседник агентства.

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