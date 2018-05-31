Минтранс: маршруты «Саратовских авиалиний» распределят после ЧМ по футболу
Окончательное решение по использованию маршрутов, на которых «Саратовские авиалинии» были единственной авиакомпанией, будет принято после чемпионата мира по футболу. Об этом сообщила директор департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса России Светлана Петрова.
«Окончательное решение по эксплуатации тех маршрутов, где "Саратовские авиалинии" были единственным перевозчиком, будут приняты после чемпионата мира по футболу в связи с активным задействованием всех перевозчиков на мероприятии», – сказала Светлана Петрова, отметив, что также на данный момент организованы транзитные рейсы через Саратовскую область.
Как следует из материалов авиакомпании, «Саратовские авиалинии» были единственным перевозчиком на маршрутах из Саратова в Санкт-Петербург, Минеральные Воды и Сургут, из Кирова в Санкт-Петербург, из Красноярска в Благовещенск и из Благовещенска в Петропавловск-Камчатский.
Ранее «Саратовские авиалинии» объявили об отмене всех рейсов с 30 мая из-за аннулирования сертификата эксплуатанта. Росавиация попросила авиаперевозчика до 30 мая вывезти всех пассажиров, находящихся за границей, и прекратить вывоз за рубеж пассажиров, у которых срок пребывания на отдыхе заканчивается после 30 мая. «Саратовские авиалинии» не исключили закрытия единственного в регионе аэропорта и увольнения всех сотрудников.
Росавиация начала внеплановые проверки «Саратовских авиалиний» после крушения самолета Ан-148, которое произошло 11 февраля в Подмосковье. Авария унесла 71 жизнь. Решение аннулировать сертификат эксплуатанта авиакомпании в Росавиации объяснили несоответствием перевозчика требованиям по безопасности полетов. При этом, как сообщает ТАСС, нарушения носили систематический характер: проверки документов, проведенные Росавиацией, выявили несоблюдение экипажами режима рабочего времени и отдыха, а также факты допуска пилотов к рейсам без повторного медосмотра.
Пресс-служба «Саратовских авиалиний» сообщает, что пассажиры смогут вернуть приобретенные авиабилеты. Подробнее уточнить информацию можно по телефону горячей линии: 8-800-600-78-78.
Кроме того, вопросами билетов займется и управление Роспотребнадзора по Саратовской области, которое также открыло свою горячую линию. По вопросам расторжения договора воздушной перевозки и возмещения убытков можно обращаться по телефону 8-800-100-1858, в отдел защиты прав потребителей по номерам (8452) 22-85-42, 22-87-33, а также в территориальные отделы управления Роспотребнадзора по Саратовской области.
В управлении пояснили, что согласно пункту 2 статьи 108 Воздушного кодекса РФ, в случае вынужденного отказа пассажира от воздушной перевозки в связи с предусмотренными федеральными авиационными правилами действиями или бездействием перевозчика, влекущими за собой неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору воздушной перевозки пассажира, пассажиру возвращается уплаченная за воздушную перевозку провозная плата.
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