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Минтранс: маршруты «Саратовских авиалиний» распределят после ЧМ по футболу

Минтранс: маршруты «Саратовских авиалиний» распределят после ЧМ по футболу
Фото: РИА Новости / Марина Лысцева

Окончательное решение по использованию маршрутов, на которых «Саратовские авиалинии» были единственной авиакомпанией, будет принято после чемпионата мира по футболу. Об этом сообщила директор департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса России Светлана Петрова.

«Окончательное решение по эксплуатации тех маршрутов, где "Саратовские авиалинии" были единственным перевозчиком, будут приняты после чемпионата мира по футболу в связи с активным задействованием всех перевозчиков на мероприятии», – сказала Светлана Петрова, отметив, что также на данный момент организованы транзитные рейсы через Саратовскую область.

Как следует из материалов авиакомпании, «Саратовские авиалинии» были единственным перевозчиком на маршрутах из Саратова в Санкт-Петербург, Минеральные Воды и Сургут, из Кирова в Санкт-Петербург, из Красноярска в Благовещенск и из Благовещенска в Петропавловск-Камчатский.

Ранее «Саратовские авиалинии» объявили об отмене всех рейсов с 30 мая из-за аннулирования сертификата эксплуатанта. Росавиация попросила авиаперевозчика до 30 мая вывезти всех пассажиров, находящихся за границей, и прекратить вывоз за рубеж пассажиров, у которых срок пребывания на отдыхе заканчивается после 30 мая. «Саратовские авиалинии» не исключили закрытия единственного в регионе аэропорта и увольнения всех сотрудников.

Росавиация начала внеплановые проверки «Саратовских авиалиний» после крушения самолета Ан-148, которое произошло 11 февраля в Подмосковье. Авария унесла 71 жизнь. Решение аннулировать сертификат эксплуатанта авиакомпании в Росавиации объяснили несоответствием перевозчика требованиям по безопасности полетов. При этом, как сообщает ТАСС, нарушения носили систематический характер: проверки документов, проведенные Росавиацией, выявили несоблюдение экипажами режима рабочего времени и отдыха, а также факты допуска пилотов к рейсам без повторного медосмотра.

Пресс-служба «Саратовских авиалиний» сообщает, что пассажиры смогут вернуть приобретенные авиабилеты. Подробнее уточнить информацию можно по телефону горячей линии: 8-800-600-78-78.

Кроме того, вопросами билетов займется и управление Роспотребнадзора по Саратовской области, которое также открыло свою горячую линию. По вопросам расторжения договора воздушной перевозки и возмещения убытков можно обращаться по телефону 8-800-100-1858, в отдел защиты прав потребителей по номерам (8452) 22-85-42, 22-87-33, а также в территориальные отделы управления Роспотребнадзора по Саратовской области.

В управлении пояснили, что согласно пункту 2 статьи 108 Воздушного кодекса РФ, в случае вынужденного отказа пассажира от воздушной перевозки в связи с предусмотренными федеральными авиационными правилами действиями или бездействием перевозчика, влекущими за собой неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору воздушной перевозки пассажира, пассажиру возвращается уплаченная за воздушную перевозку провозная плата.

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#транспорт #происшествия

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Комментарии
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  • ИринаДВС

    ИринаДВС
    2 часа назад

    Лично мне нет дела вообще до чемпионата по футболу. Я предпочитаю жить своей скромной дальневосточной жизнью. А теперь понимаю что благодаря футболу я не могу улетель к своим родителям. Идиотизм в масштабах региона.Это называется развитие Дальнего Востока.

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