В Тынде будут судить женщину, подменявшую золото бижутерией

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В Тынде дознаватели полиции завершили расследование уголовного дела в отношении амурчанки 1988 года рождения. Женщину обвиняют в совершении мошенничества. По версии следствия, под предлогом примерки она меняла золотые изделия в магазинах на бижутерию.

В дежурную часть Тындинской полиции поступили сообщения от сотрудников офиса интернет-магазина о том, что у них обманом похитили золотые украшения.

В ходе следствия установлено, что обвиняемая через мобильный телефон и ноутбук делала на сайте интернет-магазина заказы на покупку золотых украшений. Женщина выбирала браслет, цепочки и серьги, после чего приходила в магазин или вызывала курьера на дом. При этом покупательница не забирала золото, а под предлогом примерки меняла на бижутерию и возвращала продавцу или курьеру. Общая сумма ущерба составила более 200 000 рублей.

В ходе допросов амурчанка призналась, что чужое имущество сбывала в один из ломбардов города, а также продавала. Вырученные деньги обвиняемая потратила на собственные нужды. По месту жительства гражданки полицейские изъяли ноутбук и сотовый телефон, которые она, предположительно, использовала в своей незаконной деятельности. Часть похищенных ювелирных изделий сотрудники полиции изъяли в ломбарде и вернули законному владельцу.

Всего фигурантке вменяется пять эпизодов преступной деятельности. В настоящее время расследование уголовного дела окончено, амурчанка предстанет перед судом, сообщает управление МВД России по Амурской области.