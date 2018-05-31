Смерть украинского журналиста оказалось инсценировкой: обзор прессы

Фото: vm.ru

Все газеты – и центральные, и местные – сегодня пишут о назначении врио Амурской области Василия Орлова. Обзор прессы подготовил ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Об этом пишут все

Сегодня сам бог велел начать с «Амурской правды», на первой странице которой размещена фотография Василия Орлова, назначенного врио губернатора Амурской области.

Понимаю, что сегодня это событие станет одним из центральных в выпусках новостей, телеканалы будут биться за интервью с новым главой (пусть и с приставкой врио), СМИ проведут опросы населения – ну, в общем, каждый постарается сделать то, что и положено по законам жанра, поэтому не буду отнимать хлеб у моих коллег. Но не назвать эту – весьма неожиданную и очень интересную новость – не могу. А что – наш человек, мужик. Опять же, поет хорошо.

В общем, Василию Орлову – удачи, понимания и поддержки как населения области, так и руководства страны.

Вам статья

Коль скоро мы взяли в руки главную газету области, продолжим путешествие по ее страницам. Журналист Анна Дёрова разбиралась, почему гости из Китая предпочитают региону-соседу, то есть нам, совсем другие регионы России. А потому что иностранным туристам (и местным, кстати, тоже) невозможно попасть на такие мощные объекты, как Бурейская ГЭС и космодром Восточный. А потому что, кроме как по набережной, у нас и прогуляться больше негде. А потому что, кроме как не у нас произведенного шоколада и золотых украшений, у нас и купить нечего. А потому что, кроме как музея, у нас и показать китайцам нечего – единственный Выставочный зал явно скоро превратится в какой-нибудь банк. Проблемам несть числа, а более подробно и аргументировано – в материале «Амурки».

Очень интересно

Обратите внимание на публикацию Надежды Кожевниковой, посвященную предстоящему Дню города. Здесь много фотографий и ностальгических воспоминаний благовещенцев. Многие помнят, как вдоль Амура, по берегу ходили пограничники с собаками, какую напряженность испытывали во времена обострения отношений с Китаем. Журналисты прошлись по набережной, встретились с теми, кто живет и работает на самой окраине страны.

Эх, жаль, в разное время гуляли, не встретились, я бы тоже много чего рассказал. Но в публикации и без меня много интересного, все-таки целых три страницы!

Полный абзац

Всё никак не доберусь до «Российской газеты». В главной газете страны – сенсация: убийство российского журналиста Аркадия Бабченко, о котором взахлеб говорили все мировые СМИ, оказалось инсценировкой украинских спецслужб. На самом деле он жив и здоров. Зато пару дней нас обвиняли в каких только можно грехах, свалив убийство на российские плечи и назвав его политическим заказом. В этой дурно пахнущей истории жаль жену этого самого Бабченко: писали, что она находится в шоковом состоянии, страдает. Впрочем, может и это инсценировка. А сам Бабченко… Ну что тут скажешь… Извините за грубость, тварь – она и в Африке тварь.

На посошок

Напоследок – «Мир новостей». Подыскал для вас не самую обычную публикацию, а то, смотрю, слишком серьезный обзор получился. Так вот, в одном из подпекинских сёл местный житель перед смертью взял обещание с родственников выполнить его последнее желание – разыскать его старый автомобиль, проданный лет двадцать назад, и похоронить его в нем вместо гроба.

Родственники с радостью этот наказ выполнили: то старье обошлось им примерно в полторы тысячи долларов, в то время как нормальный гроб (и все остальные ритуалы) обошлись бы в 10 раз дороже. Сполоснули ль машину перед погребением – не говорится, но, наверное, все же сполоснули.