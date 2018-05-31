В июне двое амурчан отправятся на чемпионат России по пахоте

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Двое амурчан в июне примут участие в VII Открытом чемпионате России по пахоте. Сейчас они готовятся к поездке на тренировках, которые для них организовал областной минсельхоз.

Чемпионат пройдет с 18 по 24 июня в Суздале Владимирской области. Программа мероприятия включает состязания по спортивной пахоте, соревнования на мастерство управления трактором, выставки и демонстрационные показы сельхозтехники, племенной продукции, животноводческого и перерабатывающего оборудования, деловые мероприятия, концерты и экскурсии.

Приамурье на чемпионате представят сразу два участника. Один из них Егор Сапунков, для которого этот чемпионат станет третьим по счёту и который в 2016 году стал серебряным призером соревнования на мастерство управления трактором (трактор-шоу). За это про механизатора даже рассказали в проекте «Гордость страны». Второй участник – дебютант соревнований Сергей Саморядов из амурского аграрного колледжа.

Министерство сельского хозяйства области организовало подготовку участников к соревнованиям. На базе ООО «Русское поле» проходят тренировки с применением оборотного плуга Lemken и трактора МТЗ. В ходе выполнения заданий особое внимание уделяется настройкам и комплектованию оборотного плуга, а также технике безопасности при агрегатировании орудия, сообщает амурский минсельхоз.

17 июня представители от Амурской области отправятся на чемпионат для участия в теоретических занятиях по правилам проведения соревнований и отборочных этапах соревнований.

«Участие представителей Амурской области в VII Открытом чемпионате России по пахоте будет способствовать привлечению внимания широкой общественности и специалистов региона к развитию и внедрению современных технологий в сельское хозяйство, обеспечит дополнительную возможность позитивного освещения в СМИ труда аграриев, а также послужит стимулом для профессиональной ориентации молодежи и станет весомым вкладом в популяризацию и развитие аграрной отрасли Приамурья», – считают в региональном минсельхозе.