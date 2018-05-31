Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
31мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:30 2

На картодроме при опрокидывании «марка» погибла девочка-подросток

На картодроме при опрокидывании «марка» погибла девочка-подросток
Фото: static.baza.farpost.ru

Под Благовещенском в результате автоаварии скончалась 14-летняя девочка. Как сообщили корреспонденту ИА «Амур.инфо» в региональной Госавтоинспекции, трагедия произошла в среду, 30 мая, в 22:04 на восьмом километре дороги Благовещенск – Свободный.

Мужчина 1983 года рождения, сидевший за рулем Toyota Mark II, не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства. В результате ДТП пассажир – девочка 2004 года рождения – погибла на месте. В управлении Госавтоинспекции не уточняют, является ли водитель ее родственником.

По информации из неофициальных источников, авария случилась на картодроме во время дрифта. Девочка выпала из машины, которая ее задавила.

Полицейские устанавливают причины и обстоятельства аварии.

Просмотров всего: 682

#дети #ДТП

распечатать


Происшествия

В Ромненском районе грузовик смял стоявшие «Жигули»
Происшествия

В Благовещенске пешеход попал под машину и ушел с места ДТП
Общество

Юных амурчан из детских домов покатали на теплоходе
Происшествия 32

Из-за конфликта с родителями из частного детсада уволилась воспитатель
Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • Буцефал

    Буцефал
    12 минут назад

    Посмотрел все серии ФОРСАЖ возомнил себя супергонщиком,итог очевиден...

  • Аня2828

    Аня2828
    11 минут назад

    и где работа полиции?? жти гоньщики всех достали, что на каротодроме - они по центру города всю ночь носятся прям под окнами фсб и увд, и ниодного экипажа в центе ! ни на зейской ни на амурской, вот пусть начальник полиции отвечает теперь почему у нас плодятся эти гоньщики и дрифтеры дибильные

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь