На картодроме при опрокидывании «марка» погибла девочка-подросток

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Под Благовещенском в результате автоаварии скончалась 14-летняя девочка. Как сообщили корреспонденту ИА «Амур.инфо» в региональной Госавтоинспекции, трагедия произошла в среду, 30 мая, в 22:04 на восьмом километре дороги Благовещенск – Свободный.

Мужчина 1983 года рождения, сидевший за рулем Toyota Mark II, не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства. В результате ДТП пассажир – девочка 2004 года рождения – погибла на месте. В управлении Госавтоинспекции не уточняют, является ли водитель ее родственником.

По информации из неофициальных источников, авария случилась на картодроме во время дрифта. Девочка выпала из машины, которая ее задавила.

Полицейские устанавливают причины и обстоятельства аварии.