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Амурчанин получил условный срок за экстремизм в интернете

Амурчанин получил условный срок за экстремизм в интернете
Фото: banki.ru

Зейский районный суд вынес обвинительный приговор мужчине 1989 года рождения. Он был признан виновным в «интернет-экстремизме».

Судом установлено, что амурчанин разместил на своей странице в социальной сети «Одноклассники» «текстовые и графические материалы, направленные на возбуждение ненависти к группе, объединенной по признакам расы, языка, происхождения, национальности, – "кавказцы"», пишет «Зейский вестник».

В судебном заседании мужчина полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Он ходатайствовал о рассмотрении уголовного дела в особом порядке.

Суд, с учетом всех обстоятельств, приговорил мужчину к лишению свободы на 1 год условно. Ему был назначен испытательный срок – 1,5 года.

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#закон #Зея #интернет #происшествия #суды

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