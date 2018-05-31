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Амурский минсельхоз принимает заявки от производителей на участие в ярмарке выходного дня

Амурский минсельхоз принимает заявки от производителей на участие в ярмарке выходного дня
Фото: amur.info

С 5 июня министерство сельского хозяйства Амурской области начинает прием заявок на участие в ярмарке выходного дня в Благовещенске. Она откроется 14 июля и будет работать каждую субботу до 13 октября с 9:00 до 14:00. Как и прежде, ярмарка будет проходить на центральной площади Благовещенска.

Заявки от сельхозпроизводителей принимаются в рабочие дни с 9:00 до 12:30 и с 14:30 до 17:30 часов, по адресу: Благовещенск, ул. Зейская, 211, кабинет 306. Телефон: 8-4162-33-54-75.

На ярмарке выходного дня традиционно будут торговать картофелем и овощами, продуктами пчеловодства, мясной, колбасной и молочной продукцией, рыбой, яйцами, безалкогольными напитками и другим. По правилам, запрещено продавать пиво и алкогольную продукцию, детское питание на молочной основе, лекарственные препараты, овощную продукцию, переработанную в домашних условиях, и консервированную продукцию.

Если кто-то из участников пропустит ярмарку более двух раз подряд, он лишится места и право на торговлю получит производитель, находящийся в резервном списке.

В 2017 году ярмарка выходного дня работала в областном центре с 15 июля до 14 октября. На нее заявились более 200 сельхозпризводителей из разных районов области.

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#сельское хозяйство #торговля #экономика

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