Почти 42 % проголосовавших на Амур.инфо выбрали Ивана Абрамова губернатором

В опросе приняли участие 5 606 человек. На выбор были предложены семь известных кандидатур и одна без имени – «приезжий чиновник из другого региона».

Кроме того, у участников опроса была возможность предложить свой вариант. Ею воспользовались 134 человека (2,4 % от всех проголосовавших). Всего три из них признались, что хотели бы видеть главой региона Василия Орлова.

Среди других предложений – Александр Мигуля, Виктор Черемисин, Анатолий Фесенко, Марина Дедюшко, Владимир Кобелев, Ирина Киевская, Константин Дьяконов, Владимир Грызлов, Леонид Коротков. Предлагались не только конкретные персоны. «Любого кандидата от "Справедливой России"» предложил поставить во главе региона один из проголосовавших. «Себя», – скромно признался аноним. «Любого человека, победившего на честных выборах», – написал один из опрошенных.

Среди предложенных кандидатур симпатии участников голосования распределились следующим образом. С большим отрывом вперед вырвался депутат Госдумы от ЛДПР Иван Абрамов. На его стороне были 2 350 человек (41,9 % от всех проголосовавших). Мэра Белогорска Станислава Мелюкова поддержали 1 418 респондентов (25,3 %). Тройку лидеров замыкает депутат амурского заксобрания Александр Синьков, набравший 973 голосов (17,4 %).

За то, что новым губернатором Амурской области станет приезжий чиновник из другого региона, проголосовали 237 человек (4,2 %). Кандидатуру ректора Амурского госуниверситета Андрея Плутенко поддержали 219 опрошенных (3,9 %). За депутата Законодательного собрания Амурской области от КПРФ Романа Кобызова проголосовали 107 человек (1,9 %). Кандидатуру сенатора в Совете Федерации от Амурской области Александра Суворова поддержали 84 человека (1,5 %). В том, что регион возглавит заместитель председателя правительства Приамурья Андрей Донец, были уверены 84 респондента (1,5 %).