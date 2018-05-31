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В Ромненском районе грузовик смял стоявшие «Жигули»

В Ромненском районе грузовик смял стоявшие «Жигули»
Фото: instagram.com/skaner_dtp28

Рано утром 31 мая в Ромненском районе произошло ДТП, участниками которого стали грузовик Mitsubishi Canter и «Жигули». Отечественный автомобиль получил критические повреждения.

По информации ИА «Сканер», авария случилась возле села Знаменка. Canter въехал в «Жигули», которые в это время стояли у обочины. Водитель грузовика рассказал, что ДТП произошло из-за его усталости: внимательность снизилась. Он не успел вовремя среагировать на стоящую машину.

Как видно на фото с места происшествия, у «Жигулей» полностью смяло заднюю часть. В этом ДТП никто не пострадал.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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