Амурчане назвали зарплату, которая сделала бы их счастливыми
Центр социальных инноваций «Черный куб» провел анализ так называемого «финансового счастья» в регионах Дальнего Востока. 8 272 респондента в период с 17 по 30 мая отвечали на вопрос о том, сколько должен получать житель их региона, чтобы чувствовать себя счастливым. В исследовании приняли участие и жители Амурской области.
В Приамурье были опрошены 1 387 человек. Оказалось, что жителю региона для того, чтобы чувствовать себя счастливым, нужно получать в среднем 102 621 рубль в месяц. Большинство участников опроса из Амурской области выбрали вариант «100 000 рублей в месяц» – таких 21 %. 17 % респондентов назвали сумму 50 000 рублей в месяц, 11 % – 80 000 рублей, 10 % – 70 000 рублей и 10 % – 150 000 рублей.
Самые высокие потребности населения зафиксированы в Чукотском автономном округе и Камчатском крае – в среднем 120 770 рублей в месяц и 109 450 рублей в месяц соответственно. Самыми скромными в этом плане оказались респонденты из Еврейской автономной области – в среднем 99 127 рублей в месяц.
По результатам ответов 8 272 опрошенных, в среднем жителю Дальнего Востока для счастья необходимо 103 481 рубль в месяц.
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