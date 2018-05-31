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Эксперты: Василий Орлов способен на запуск новаций в Амурской области

Эксперты: Василий Орлов способен на запуск новаций в Амурской области

Назначение на пост врио главы Амурской области Василия Орлова, долгое время работавшего в правительстве региона, – правильное решение, которое позволит завершить начатые ранее проекты, считают опрошенные ТАСС эксперты. По их мнению, Орлов сможет поддержать динамику развития субъекта, реализовать ряд отложенных проектов и уделить должное внимание взаимодействию с иностранными партнерами.

Президент России Владимир Путин 30 мая назначил 43-летнего Василия Орлова врио губернатора Амурской области. Прежний руководитель, Александр Козлов, возглавил Минвостокразвития РФ. На протяжении нескольких лет Орлов занимал пост министра экономического развития региона, работал в структурах компании «СИБУР», в 2017 году участвовал в проекте «Лидеры России» и на протяжении нескольких лет входил в президентский кадровый резерв.

По мнению экс-министра внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства региона Игоря Горевого, Орлов способен на быстрое включение в работу новых форм управления и на запуск новаций. «В частности, именно при нем начинались процессы формирования территорий опережающего развития в Белогорске и в Благовещенском районе, наши министерства (внешнеэкономического развития, туризма и предпринимательства и министерство экономики) оперативно сработали по федеральной программе развития внутреннего и въездного туризма, и как результат – город Благовещенск получил около 1 миллиарда рублей на развитие инженерной инфраструктуры для туристического кластера «Амур», – пояснил он.

При этом Горевой выразил надежду, что с приходом Орлова возобновят работу по проекту «Золотая миля» и запустятся процессы, связанные с возможностью строительства канатной дороги через реку Амур.

Горевой отметил, что Орлов стал первым за последние 20 лет руководителем региона, который «представляет благовещенскую интеллектуальную элиту». «Он из семьи, которая известна в Благовещенске: его дед – Василий Михайлович Ступников был ректором педагогического института в конце 1980-х – начале 1990-х годов, бабушка – известный преподаватель в пединституте. Сам Василий Александрович получил очень хорошее образование», – рассказал он.

По мнению доктора исторических наук, профессора философии, истории государства и права Дальневосточного филиала РАНХиГС Валерия Чудесова, Амурской области необходимо наращивать темпы экономического развития и работу с иностранными партнерами. «У нас еще не ушла в прошлое массовость миграционного оттока, перспектив много, Китай двигается активно вперед, интересные процессы на корейском полуострове, и требуется сейчас динамика в развитии региона и соответствующие люди», – сказал он.

Председатель Федерации профсоюзов Амурской области Александр Суворов обратил внимание на тот факт, что Орлов родился и вырос в Приамурье и отлично знает специфику региона. «Эта кандидатура с места гораздо эффективнее, чем "варяг". <…> Хочу подчеркнуть, что при губернаторе Козлове область стала динамично развиваться – проекты "Сибура", космодром и другие. Эти заделы Василий Александрович поднимет на новый уровень, уверен», – сказал он.

Председатель законодательного собрания региона Константин Дьяконов отметил, что считает назначение Орлова «удачным для Амурской области». «Василий Александрович хорошо знает проблемы Амурской области, он работал и заммэра (города Благовещенска), и на посту министра экономического развития Амурской области достаточно успешно. Хорошо знаком с проблемами, у него большая практика управленческой работы, поэтому, я думаю, Амурской области в этом плане, скажем так, повезло», – рассказал он ТАСС.

Тем не менее социолог Юрий Магницкий считает, что Орлов может столкнуться, по крайней мере на первом этапе, с несколькими проблемами. «На мой взгляд, у него могут быть проблемы с какой-то частью элиты. Второе – он не раскручен перед СМИ, и ему нужно будет сделать многое, чтобы понравиться населению в плане выполнения задач, поставленных президентом России», – пояснил он.

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#политика #областная власть #российская власть

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Комментарии
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  • Сергей Логвинов

    Сергей Логвинов
    1 час назад

    Магницкий. Псевдосоциолог, который из пальца высасывает опросы. Эксперт, блин, нашелся

  • Сосновский

    Сосновский
    1 час назад

    Самое главное, что у Василия всё в порядке с головой, в отличие от других.

  • Рамзай

    Рамзай
    52 минуты назад

    Если КАА отвалит деньги на Амурку, Орел может чего и сделает?

  • икс7

    икс7
    37 минут назад



    При этом Горевой выразил надежду, что с приходом Орлова возобновят работу по проекту «Золотая миля» и запустятся процессы, связанные с возможностью строительства канатной дороги через реку Амур.



    мы тоже надеемся, возобновят работу по золотой мили. как говорят люди, наша миля это лицо нашего города и страны!

  • Trofim72

    Trofim72
    37 минут назад

    Главное, чтобы кадры подобрал нормальные, а не чтобы "конкурс на замещение вакантных должностей" прошёл как обычно(

  • паля

    паля
    27 минут назад

    Орлов, орел... Фамилия хорошая. Может что то хорошего и сделает. Если был бы Воробьев, то вряд ли

  • Рамзай

    Рамзай
    20 минут назад

    А сможет этот Орел поработать с наполнением доходов бюджета области? Без денег какой полет он может обеспечить? Только с уступа в голубые дали...?

    А возможности есть по наполнению бюджетов, нужно только поработать. Например: сдача в аренду нежилых помещений в МКД. Ни одна ведь УК не платит налогов за эту аренду. Идет проверка этому факту по одной Ук в городе.

    А по платным услугам сколько налогов заплатила хотя бы одна УК? А ее сантехники, электрики день деньской работают на платных услугах, в жилых домах ремонтом им некогда заниматься, затыкают только протечки канализации или воды.

    А сколько пустующих помещений в зданиях, находящихся в ведении муниципалитета. Задрали арендную плату до заоблачных небес, несут убытки в виде оплаты за КУ, но плату не снизят. ИП не могут развиваться, не хватает денег для развития бизнеса. И т.д.

  • Рамзай

    Рамзай
    5 минут назад

    Кто-нибудь проверил бы документацию по землеустроительной документации городов и весей. Сформированы ли они? По нашим МКД точно не оформлены в собственность придомовые территории. Парень пытается получить Дальневостоный гектар в городе, а ему фиг Вам. Выделяют участок, которым владеет другой собственник. Порядок нужно наводить, начиная с муников. Но они этим не хотят даже заниматься.

    Не хотят наводить порядок даже в документации на наши жилые дома. Площади жилых домов меняю.т все кому ни лень. А это ведь основа для начисления за услуги ЖКХ. Без Росреестра нельзя вносить изменения в документы на МКД. А власти чихали на все и вносят.

    Общее домовое имущество не оформлено в собственность жителям домов. На мою квартиру есть свидетельство о праве собственности, а на часть общего домового имущества нет такого документа. На каком основании суд выносит решения по удержанию задолженности по ОДН, по оплате жилищных услуг в УК? Куда не ткнись, все тупик. А властей всех уровней: один на одном, а результат однохреновый.

  • Рамзай

    Рамзай
    4 минуты назад

    На ТВ и на отчетах только и слышим: халва, халва, а сладко во рту не становится!

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