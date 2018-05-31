Эксперты: Василий Орлов способен на запуск новаций в Амурской области

Президент России Владимир Путин 30 мая назначил 43-летнего Василия Орлова врио губернатора Амурской области. Прежний руководитель, Александр Козлов, возглавил Минвостокразвития РФ. На протяжении нескольких лет Орлов занимал пост министра экономического развития региона, работал в структурах компании «СИБУР», в 2017 году участвовал в проекте «Лидеры России» и на протяжении нескольких лет входил в президентский кадровый резерв.

По мнению экс-министра внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства региона Игоря Горевого, Орлов способен на быстрое включение в работу новых форм управления и на запуск новаций. «В частности, именно при нем начинались процессы формирования территорий опережающего развития в Белогорске и в Благовещенском районе, наши министерства (внешнеэкономического развития, туризма и предпринимательства и министерство экономики) оперативно сработали по федеральной программе развития внутреннего и въездного туризма, и как результат – город Благовещенск получил около 1 миллиарда рублей на развитие инженерной инфраструктуры для туристического кластера «Амур», – пояснил он.

При этом Горевой выразил надежду, что с приходом Орлова возобновят работу по проекту «Золотая миля» и запустятся процессы, связанные с возможностью строительства канатной дороги через реку Амур.

Горевой отметил, что Орлов стал первым за последние 20 лет руководителем региона, который «представляет благовещенскую интеллектуальную элиту». «Он из семьи, которая известна в Благовещенске: его дед – Василий Михайлович Ступников был ректором педагогического института в конце 1980-х – начале 1990-х годов, бабушка – известный преподаватель в пединституте. Сам Василий Александрович получил очень хорошее образование», – рассказал он.

По мнению доктора исторических наук, профессора философии, истории государства и права Дальневосточного филиала РАНХиГС Валерия Чудесова, Амурской области необходимо наращивать темпы экономического развития и работу с иностранными партнерами. «У нас еще не ушла в прошлое массовость миграционного оттока, перспектив много, Китай двигается активно вперед, интересные процессы на корейском полуострове, и требуется сейчас динамика в развитии региона и соответствующие люди», – сказал он.

Председатель Федерации профсоюзов Амурской области Александр Суворов обратил внимание на тот факт, что Орлов родился и вырос в Приамурье и отлично знает специфику региона. «Эта кандидатура с места гораздо эффективнее, чем "варяг". <…> Хочу подчеркнуть, что при губернаторе Козлове область стала динамично развиваться – проекты "Сибура", космодром и другие. Эти заделы Василий Александрович поднимет на новый уровень, уверен», – сказал он.

Председатель законодательного собрания региона Константин Дьяконов отметил, что считает назначение Орлова «удачным для Амурской области». «Василий Александрович хорошо знает проблемы Амурской области, он работал и заммэра (города Благовещенска), и на посту министра экономического развития Амурской области достаточно успешно. Хорошо знаком с проблемами, у него большая практика управленческой работы, поэтому, я думаю, Амурской области в этом плане, скажем так, повезло», – рассказал он ТАСС.

Тем не менее социолог Юрий Магницкий считает, что Орлов может столкнуться, по крайней мере на первом этапе, с несколькими проблемами. «На мой взгляд, у него могут быть проблемы с какой-то частью элиты. Второе – он не раскручен перед СМИ, и ему нужно будет сделать многое, чтобы понравиться населению в плане выполнения задач, поставленных президентом России», – пояснил он.