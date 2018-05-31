Василий Орлов: это мой родной регион, поэтому я с большим удовольствием согласился вернуться

При этом Василий Орлов признался, что это предложение для него было неожиданностью. «Я понимал, что будет предложение по госслужбе, потому что я состоял в президентском резерве. Но я не думал, что это будет Амурская область. Конечно, это неожиданно. Но я рад, что возвращаюсь. Хотя я, несмотря на свой переезд в Москву, часто бывал в Приамурье, ведь у меня там родители живут», – поделился Василий Орлов.

Василий Александрович также сообщил, что в Амурскую область приедет в ближайшее время. Вылет из Москвы он запланировал на четверг, 31 мая. Попасть на сегодняшний рейс ему не удалось.

«Планов у меня много. Но для начала надо понять текущее состояние дел в регионе, и после этого определиться с планами. На счет команды – те, кто хочет и может работать, останутся. Это все предметно обсудим, когда я приеду», – подытожил врио.

Василий Орлов – коренной благовещенец. С 2002 по 2007 год работал генеральным директором областного государственного унитарного предприятия «Амур-качество». С 2007 по 2008 год – генеральный директор ОАО «Амурский кристалл». С 2008 по 2010 год работал вице-мэром Благовещенска по экономике. С 2012 года занимал должность министра экономического развития областного правительства.

В конце 2014 года Василий Орлов был включен в состав кадрового резерва под патронатом президента. С 2015 года Орлов занял должность представителя председателя правления компании «СИБУР» в Амурской области. Летом 2017 года компания «СИБУР» перевела его в Москву в блок подготовки кадров.

Амурчанам Василий Орлов запомнился также своим творчеством. Пару лет назад, живя еще в Амурской области, Василий Александрович выкладывал в соцсети видеозаписи, на которых он играет на гитаре и исполняет песни собственного сочинения. Ролики пользовались популярностью у пользователей.