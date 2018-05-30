В пруду благовещенского парка Дружбы люди вылавливают утят (видео)

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратились жители Благовещенска, которые заметили, как вечером в среду, 30 мая, в пруду парка Дружбы люди ловят плавающих в воде утят. Сами ловцы уверяют, что хотят спасти птенцов, но вокруг собрались люди, которые считают эту затею сомнительной.

Как сообщили очевидцы, инициативу проявили две женщины. Им помогают мужчины в униформе. Птенцы плавали в пруду, когда их начали отлавливать. Одна из женщин объясняла окружающим, что много лет занимается птицами и знает, что утятам ночью в воде грозит переохлаждение. Поэтому птенцов пытаются выловить.

Еще один аргумент – нигде не было видно взрослой утки. «Сегодня мальчишки кидали в них ветками – поймать хотели. А мамки их, кукушки, нет», – рассказала женщина, организовавшая вылов утят.