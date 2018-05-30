Благовещенск готовится к открытию купального сезона

В Благовещенске 1 июня официально начнется купальный сезон. В этом году в городе оборудуют семь мест массового отдыха у воды. В их числе берега Зеи и Амура, Буяновский ручей в Моховой Пади, озеро в поселке Зазейский, а также первое Владимировское озеро.

С первого дня лета в этих местах будут дежурить матросы-спасатели. В среду, 30 мая, в рейд по излюбленным местам отдыха горожан отправились сотрудники МЧС. В одном из них обнаружили купающихся детей. Они купались без взрослых.

Спасать людей здесь пока некому. В местах массового отдыха матросы-спасатели начнут работу с 1 июня. И только в семи специально оборудованных мест.ах А дети часто купаются без присмотра родителей и в других местах – например, в водоеме парка Дружбы, на Зее в районе улицы Амурской и на берегу Амура в районе улицы Мухина. Именно туда сотрудники МЧС отправились с проверкой.

«Дети активно приходят на водоемы, они купаются. Им говорят, что нельзя, они всё равно идут. Поэтому мы очень просим обратить внимание родителей на своих детей и объяснить им, насколько и как может быть опасен и страшен водоем», – рассказала спасатель поисково-спасательного отряда Благовещенска Екатерина Баликоева.

Перед тем как открыть места массового отдыха, дно очистили от опасных предметов, поставили спасательные посты, проверили санитарное состояние воды.

Температура воды тоже должна соответствовать определенным нормам. Для официального открытия купального сезона она должна прогреться до 20 градусов, сейчас – 18. При такой температуре купаться запрещено – могут возникнуть судороги.