Сертификат «Саратовских авиалиний» аннулирован

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Сертификат авиакомпании «Саратовские авиалинии» аннулирован. До 13 июня перевозить ее пассажиров будут другие компании. «Саратовские авиалинии» прекратили полеты. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса РФ по итогам проведения оперативного штаба. Для пассажиров открыта горячая линия.

«В целях недопущения возникновения кризисной ситуации Минтрансом дано поручение Росавиации о создании оперативного штаба. Сегодня уже организован вывоз всех пассажиров "Саратовских авиалиний" из Антальи. По состоянию на 09:00 все пассажиры вылетели без задержек в Самару. Фактически, маршрутная сетка "Саратовских авиалиний" состояла из 18 регулярных полетов», – говорится в сообщении Минтранса РФ.

Перевозки пассажиров планируется осуществлять на рейсах авиакомпаний-дублеров «Саратовских авиалиний» до 13 июня включительно. Это авиакомпании «Аэрофлот», «Сибирь», «Уральские авиалинии», Utair, «ЮВТ Аэро», «РусЛайн», NordStar, «Северный Ветер», «Якутия», «Ямал», Red Wings и «Нордавиа».

Как сообщили в Росавиации, российские авиакомпании до 13 июня перевезут около 8 700 пассажиров «Саратовских авиалиний».

«Перевозки пассажиров АО "Саратовские авиалинии" на рейсах других авиаперевозчиков предлагается осуществлять до 13 июня 2018 года включительно, так как в этот период в расчете на один рейс приходится наибольшее количество пассажиров с билетами. Общее количество пассажиров, имеющих билеты до указанной даты – около 8 700 человек», – указывают в ведомстве.

Также Росавиация попросила пассажиров, поездки которых еще не начались, сдать авиабилеты, чтобы избежать «социальной напряженности», сообщает ТАСС.

По данным сервиса flightradar24.com, 30 мая отменены все рейсы «Саратовских авиалиний», но при этом рейс «Аэрофлота» из Москвы благополучно приземлился в Саратове.

Во вторник «Саратовские авиалинии» заявили, что приостанавливают полеты с 30 мая, так как, согласно приказу Росавиации, срок действия сертификата был ограничен этой датой и на момент окончания рабочего дня 29 мая «от регулятора не поступило иной информации».

Росавиация открыла горячую линию для пассажиров приостановившей полеты авиакомпании «Саратовские авиалинии», сообщает пресс-служба ведомства. Ее номер: +7 (499) 231-63-88.

Штабом прорабатывается вопрос процедуры возврата денежных средств за билеты, сообщили в Минтрансе РФ. На сайте «Транспортной клиринговой палаты» будет опубликована информация о порядке и правилах сдачи авиабилетов, оформленных на бланках ПАО «ТКП» и осуществления возврата денежных средств.

Сегодня стало известно, что в благовещенский аэропорт поступила телеграмма о том, что рейсы авиакомпании 31 мая по маршруту Красноярск – Благовещенск – Южно-Сахалинск, а также в обратном направлении не состоятся.

17 мая авиакомпания объявила об остановке деятельности предприятия с 31 мая и вынужденном увольнении сотрудников. Проверки «Саратовских авиалиний» начались после крушения Ан-148 этого перевозчика в Подмосковье 11 февраля, при котором погиб 71 человек.