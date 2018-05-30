Юных амурчан из детских домов покатали на теплоходе

В преддверии Дня защиты детей более 200 юных амурчан из детских домов отдохнули в парке, покатались на теплоходе и пообедали в кафе. Праздник организовали благовещенские предприниматели и Амурское отделение Российского детского фонда.

Такие прогулки по Амуру у этих детей бывают раз в году. Чтобы дети запомнили этот праздник, свой вклад внесли около 35 амурских предпринимателей.

«Я второй раз каталась на теплоходе, мы танцевали, участвовали в разных конкурсах и пели», – рассказали воспитанница детского центра «Радуга» Диана Михайленко.

«В прошлом году было такое же мероприятие, всё так же проходило, но в этом году было намного круче. Я собираюсь идти в медучилище, сначала – на медсестру, потом – на высшее», – добавила Елизавета Шестерина.

«Мы проводим это мероприятие ежегодно. 30 лет нашему фонду, 30 лет это у нас в фонде существует, – рассказала руководитель Амурского областного отделения Российского детского фонда Елизавета Москалец. – Это культурное мероприятие и в парке, и в клуб "Аллюр", и на теплоходе. Постарались весь день занять ребятишек, чтобы они почувствовали праздник».