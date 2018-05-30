Во время поисков пропавшего в Зейском районе пожарного обследовали два озера

В среду, 30 мая, в Зейском районе продолжаются поиски пропавшего десантника-пожарного из города Йошкар-Олы. В поисках участвуют поисково-спасательная группа Зеи Амурского центра ГЗ и ПБ и ДВРПСО города Благовещенска. Уже было исследовано более 30 квадратных километров.

На этой неделе спасатели приступили к обследованию дна близлежащих водоемов. С помощью специального приспособления – «кошки» – были обследованы два озера. Пока безрезультатно.

Поисковые работы ведутся в сложных условиях. На место прочесывания территории спасателей доставляет вездеход МТЛБ: обследуемая местность болотистая, с марями, кочкарником и густой растительностью.

«Сначала поиски пропавшего пожарного мы вели, прочесывая территорию цепью, от базового лагеря в разные стороны: искали вещи или какие-то следы, чтобы определить возможное местоположение человека. В результате обследования были обнаружены тапочки пропавшего. Дальнейшие поиски в данном квадрате результатов не принесли. Сейчас хотим расширить поисковые работы. По плану – обследование территории вдоль ЛЭП и реки Уркан», – рассказал спасатель Амурского центра ГЗ и ПБ Иван Китреску.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», пожарный-десантник пропал при тушении лесного пожара в Зейском районе в 11 километрах от поселка Снежногорский. Сначала его начали искать коллеги из лагеря в лесу. Затем поиски продолжились силами главы Снежногорского сельсовета и сотрудниками полиции. С 11 мая к ним присоединились спасатели Амурского центра ГЗ и ПБ, лесоохрана, сотрудники МЧС России по Амурской области, добровольцы, охотники, кинологи с собаками. Всего более 100 человек.

Искали пропавшего пожарного не только на земле, но и с воздуха – вертолет МИ-8 в течение недели проводил облет территории. В результате поисков 14 мая спасателями была найдена записка на клочке одежды, которую, предположительно, оставил пропавший мужчина. Его самого найти не удалось. Поисковые работы продолжаются, сообщает Амурский центр ГЗ и ПБ.