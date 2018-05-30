В Благовещенске фильм «Лето» покажут за два дня до старта проката

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Российский фильм «Лето», который с овацией встретили на Каннском фестивале, покажут в Благовещенске за дня до начала проката. Во вторник, 5 июня, в 19:00 в киноцентре «Благовещенск» состоится премьерный показ фильма с розыгрышем призов.

Киноцентр «Благовещенск» стал одним из немногих кинотеатров в стране, где фильм Кирилла Серебренникова покажут до официального проката.

«Лето» – это картина рассказывающая о самом начале развития рок-движения в Советском Союзе. О Викторе Цое и группе «Кино», Майке Науменко и их взаимоотношениях. Фильм стал участником престижного Каннского фестиваля. Зрители встретили «Лето» овацией и вставанием. Картина долгое время лидировала в рейтинге кинокритиков, но в итоге главные награды не взяла, выиграв приз за лучший саундтрек. Режиссер фильма Кирилл Серебренников сейчас находится под домашним арестом, его обвиняют в мошенничестве.