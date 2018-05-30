Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
30мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 18:27 0

В Благовещенске фильм «Лето» покажут за два дня до старта проката

В Благовещенске фильм «Лето» покажут за два дня до старта проката
Фото: iz.ru

Российский фильм «Лето», который с овацией встретили на Каннском фестивале, покажут в Благовещенске за дня до начала проката. Во вторник, 5 июня, в 19:00 в киноцентре «Благовещенск» состоится премьерный показ фильма с розыгрышем призов.

Киноцентр «Благовещенск» стал одним из немногих кинотеатров в стране, где фильм Кирилла Серебренникова покажут до официального проката.

«Лето» – это картина рассказывающая о самом начале развития рок-движения в Советском Союзе. О Викторе Цое и группе «Кино», Майке Науменко и их взаимоотношениях. Фильм стал участником престижного Каннского фестиваля. Зрители встретили «Лето» овацией и вставанием. Картина долгое время лидировала в рейтинге кинокритиков, но в итоге главные награды не взяла, выиграв приз за лучший саундтрек. Режиссер фильма Кирилл Серебренников сейчас находится под домашним арестом, его обвиняют в мошенничестве.

Просмотров всего: 27

#кино #культура

распечатать


Культура

Благовещенский театр «Крылья» присоединяется к благотворительному телемарафону «Крылья»
Культура

В день города в Благовещенске покажут семь чудес
Культура 1

НТВ покажет «Мою Мишель» на «Квартирнике у Маргулиса»

Культура

Благовещенский краеведческий музей приглашает на чердак
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь