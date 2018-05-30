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В Амурской области разыскивают парня и мужчину

В Амурской области разыскивают парня и мужчину
Фото: kazanreporter.ru

В Амурской области разыскивают парня и мужчину. Молодой человек 2000 года рождения 2 апреля поехал в Райчихинск и пропал. Мужчина 1976 года рождения пропал без вести во время рыбалки в Мазановском районе. Амур.инфо публикует приметы пропавших людей.

18-летний житель поселка Прогресс Иван Волков 2 апреля на попутном автотранспорте выехал из Архары в Райчихинск. До настоящего времени неизвестно, где он находится. Приметы парня: худощав, на вид 20 лет, рост около 160 сантиметров, лицо овальное, смуглое, глаза светло-голубые, волосы прямые, рыжие, короткие.

Особые приметы: шрам длиной около сантиметра на лбу справа, на правой кисти татуировка в виде буквы «В».

Был одет: серая шапка с оранжевой надписью, темно-синяя болоньевая куртка, трико черного цвета, серая вязаная кофта, черные кроссовки.

42-летний Максим Попов пропал 1 мая во время рыбалки на реке Зее возле села Практичи Мазановского района. Приметы мужчины: рост около 170 сантиметров, среднего телосложения, лицо овальное, глаза карие, волосы темные.

Особые приметы: пальцы на левой руке не выпрямляются, на запястье левой руки шрам, на котором татуировка в виде узора. Был одет в спецодежду цвета хаки, черные берцы, шапку зеленого цвета.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении разыскиваемых, полицейские просят сообщить по телефонам в Благовещенске: (4162) 59-41-07, 59-41-05 или по номеру 102.

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#закон #происшествия

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