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В Благовещенске задержали похитителя велосипедов

В Благовещенске задержали похитителя велосипедов

Полицейские Благовещенска задержали мужчину, которого подозревают в краже трех велосипедов. Вероятно, он причастен и к похищению двухколесного транспорта из подъезда дома № 64 по улице Горького.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, изучив записи с камер наружного видеонаблюдения, оперативники установили, что к совершению краж причастен ранее судимый житель областного центра 1977 года рождения. Полицейские задержали злоумышленника по месту жительства.

Предварительно установлено, что подозреваемый заходил в подъезды жилых домов, присматривал велосипеды, оставленные на лестничных площадках. Перекусывая инструментом замки безопасности, злоумышленник похищал двухколесные транспортные средства и скрывался.

Сотрудники полиции установили причастность подозреваемого к трем эпизодам краж. По всем фактам возбуждены уголовные дела. Похищенное мужчина успел реализовать, вырученные деньги потратил на собственные нужды. Сумма ущерба составила более 35 000 рублей, сообщает пресс-служба областного управления МВД.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», 24 мая из подъезда дома № 64 по улице Горького двое неизвестных украли велосипед рки Stels Adrenalin. Записи с камер видеонаблюдения показали, что один похититель был с ребенком, второй – с собакой чау-чау. По факту кражи завели уголовное дело.

Владелица велосипеда Анна рассказала, что после публикации информации и видео на сайте Амур.инфо, она получила множество сообщений от неравнодушных людей. Некоторые этих мужчин опознали. «Они сообщили нам, где их видели, даже в какой пивной магазин регулярно ходят, – рассказала Анна. – Мы, когда информацию получили, сразу поехали в тот район. Некоторое время не могли их найти, а потом увидели. И передали информацию полиции. Сейчас, насколько мне известно, одного из них задержали, но велосипеда у него не нашли».

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#криминал #происшествия

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Комментарии
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  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    57 минут назад

    Т.е. спасение утопающего дело рук самого утопающего?

  • alex 3

    alex 3
    38 минут назад

    На кол!

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