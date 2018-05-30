Жилинспекция Приамурья ни разу не проверяла расходование средств Фондом капремонта

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Государственная жилищная инспекция Амурской области ни разу не проверяла, как региональный Фонд капитального ремонта распоряжается средствами, которые перечисляют жильцы. В ведомстве пояснили, что проверки они проводят только по обращениям граждан. Но ни разу амурчане не просили проверить расходование денег.

Ранее сообщалось, что Фонд капремонта Амурской области заподозрили в мошенничестве. По информации областной прокуратуры, возбуждено несколько уголовных дел.

Также прокуратура уличила жилищную инспекцию в том, что они должным образом не контролируют расходование средств Фонда. Ненадлежащим образом свои обязанности в отношении фонда капремонта исполнял и его учредитель – министерство ЖКХ области. За это заместителю председателя правительства Амурской области, курирующему и министерство, и жилищную инспекцию, первый заместитель прокурора области внес представление. В пресс-службе областного правительства пояснили, что речь идет о Дмитрии Тетенькине.

В жилинспекции говорят, что указанного представления они не видели, поэтому не знают, о каких конкретно нарушениях с их стороны идет речь. Проверки Фонда жилинспекция проводит, но исключительно по обращениям граждан, которые в основном касаются технических моментов. За все время работы Фонда – с 2014 года – ни в одном из обращений ведомство не просили обратить внимание на целевое использование средств, которые перечисляет население на счет регионального оператора.

«У нас вся работа жилищной инспекции поставлена на рассмотрении обращений граждан. Те обращения, которые поступают именно на некачественную работу, некачественно проведенный ремонт, – по каждому обращению у нас инспектора отрабатывают, в том числе с выездом на место. В этом году у нас проводились проверки в поселке Магдагачи и городе Зея, куда выезжали инспекторы. Выданы предписания, и контролируются сроки, которые еще не наступили.

Проверки проводятся и в отношении регионального оператора и спецсчетов. То есть нельзя сказать, что мы вообще с Фондом не работаем. Плюс много ситуаций возникает, когда в СМИ проходит информация, что снизилась температура в квартире по вине Фонда. Я сама лично неоднократно выезжала, мы разбираемся на месте, чтобы понимать, чья вина. Мы эти вопросы не оставляем, так что не совсем согласна, что мы не работаем и не контролируем фонд. Но что касается расходования средств – мы еще не сталкивались с такими вопросами.

Без обращения граждан мы тоже имеем право проводить проверки, но пока мы их не проводили ни разу. Могу сказать, что у нас очень большой объем работы. Именно нехватка сотрудников на сегодняшний день пока не дает нам возможность полностью осуществлять свои полномочия на 100 %», – прокомментировала Светлана Федорченко, начальник государственной жилищной инспекции Амурской области.

Ответы по поводу сложившейся ситуации вокруг Фонда капитального ремонта готовят также в областном министерстве ЖКХ и в самом Фонде.