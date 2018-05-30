Благовещенские автомобилисты пожертвовали деньги для «Крыльев» (фото)

Телемарафон «Крылья» еще не начался, а его благотворительная копилка уже пополняется пожертвованиями амурчан. Одними из первых вклад в здоровье маленьких жителей Приамурья сделали благовещенские автомобилисты. Автоклубы города второй год подряд откликаются на призыв «Альфа-канала».

«Наш клуб образован сравнительно недавно – меньше года. Услышали об этой акции, телемарафоне "Крылья", и решили принять участие. По копеечке, по копеечке сложились, кто сколько смог. Мы со стороны клуба желаем крепкого здоровья и благополучия», – говорит участник автоклуба Toyota Cresta Иван Козенко.

Из полусотни благовещенских автоклубов принять участие в марафоне «Крылья» решили два десятка объединений автолюбителей. Делать добрые дела для них уже хорошая привычка. Автомобилисты помогают реабилитационным центрам, опекают детские дома.

«У нас мама Алисы Лаптевой – Оксана Лаптева, которой мы собираем деньги, когда нужно, на реабилитацию. Сейчас мы собираем – им нужно на операцию ехать уже в июне месяце. Смысл в жизни в том, что ты не только живешь для себя, для своих детей, а еще можешь помочь кому-то», – отмечает участница автоклуба Caldina Club Алена Деревянко.

В 2017 году для маленьких героев марафона «Крылья» участники автоклубов Благовещенска собрали почти 70 тысяч рублей. И почти столько же денег – в этот раз. На эту сумму шесть маленьких амурчан с диагнозом ДЦП смогут пройти курсы кинезиотерапии.

«Ребята принимают участие с огромным удовольствием. Люди знают, что деньги пойдут туда, куда нужно. Потому что сейчас очень много мошенников развелось, которые на бедах других людей пытаются навариться», – говорит администратор автоклуба Vitz club 28 Гаянэ Асланова.

Телемарафон «Крылья», который «Альфа-канал» проводит совместно с Российским детским фондом, пройдет 3 июня. Ящики для пожертвований будут стоять в торговых центрах «Острова», «Перекресток» и «Флагман», а также возле Триумфальной арки, где состоится благотворительный концерт.