Тема «Эха Москвы в Благовещенске»: взаимоотношения врача и пациента

31 мая утром гостем студии «Эха Москвы в Благовещенске» станет председатель правления Медицинской палаты Амурской области, заслуженный врач РФ Александр Платонов. Речь пойдет о взаимоотношениях врач – пациент: права и обязанности. Эфир проведут Эльвира Оверченко и Михаил Митрофанов.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5. Также можно предложить свои темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

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