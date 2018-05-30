Благовещенский театр «Крылья» присоединяется к благотворительному телемарафону «Крылья»

Театр недавно сменил название с экспериментального на инклюзивный, потому что изменился состав артистов. Раньше «Крылья» был театром только для людей с ограниченными возможностями здоровья, теперь там играют разные люди. Сейчас актеры усиленно репетируют.

По сценарию, все смешалось в доме Вадима и Тамары. Семья страдает от нехватки денег и желания попасть в высшее общество. Театр «Крылья» обратился к мировой драматургии и вечной проблеме нравственного поиска. Четыре раза в неделю актеры собираются на репетиции в Амурском областном доме народного творчества и в который раз не просто проговаривают – проживают историю людей, поступки которых станут для них роковыми. Но именно эта пьеса стала интересна режиссеру.

«Первое, что меня заинтересовало, – это авторский прием, когда один из героев общается со зрителем. Ломается четвертая стена, и один из героев остается со зрительным залом. Вот этот прием мне очень понравился. Потом, когда стала вчитываться в пьесу, выяснилось, что тема – она вечная. Четвертую стену пробивает актер Иван Христолюбов. Его герой тоже говорит о деньгах», – рассказывает режиссер инклюзивного любительского театра «Крылья» Ирина Ерофеева.

«Деньги требуют еще больше денег – считайте, что это решено. Действительно, вечная тема: и без них плохо, и с большими деньгами, как выясняется, ничего хорошего», – говорит актер инклюзивного театра Иван Христолюбов.

Над текстом пьесы работали режиссер Ирина Ерофеева и питерский драматург Татьяна Закипная, с которой театр сотрудничает уже три года – со дня основания. События перенесли из Англии в Россию, некоторые сцены сократили и дописали новые.

«Танго заблудших» – тоже не просто название. Одним из средств выражения здесь будет танго. Вообще, в спектакле будет много музыки, загадок и неожиданных поворотов. И финал станет неожиданным, дающим надежду. Потому что без надежды актерам театра «Крылья» никак нельзя.

Дорога к творчеству у них совсем непростая, но расслабляться не в их правилах. Они стремятся к новым творческим высотам. В октябре 2017 года с помощью спонсоров и амурского министерства культуры «Крылья» побывали на фестивале любительских театров «Дальневосточный бенефис» и привезли диплом за лучший актерский ансамбль. Теперь этот ансамбль расскажет зрителям новую историю.

Премьера состоится 16 июня в 18 часов в Областном доме народного творчества.