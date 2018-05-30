Амурские выпускники написали ЕГЭ по математике

Фото: www.pnp.ru

В среду, 30 мая, выпускники Амурской области писали обязательный ЕГЭ по математике базового уровня. К экзамену приступили 3 616 одиннадцатиклассников. Узнать результаты испытания они смогут 15 июня.

Экзаменационная работа состояла из 20 заданий, на их решение предоставлено три часа. Базовый уровень сдают те выпускники, кому не потребуется математика для поступления в вуз. Набрать необходимо минимум 12 баллов.

ЕГЭ проходил в 56 пунктах проведения экзамена. Во всех использованы новые технологии: печать контрольных измерительных материалов в аудиториях и сканирование экзаменационных работ сразу после окончания экзамена в пункте проведения ЕГЭ. Кроме того, все ППЭ оборудованы средствами видеонаблюдения, трансляция велась во всех задействованных аудиториях.

«Контролировали соблюдение порядка члены государственной экзаменационной комиссии, сотрудники регионального центра обработки информации, минобрнауки области, а также общественные наблюдатели. Также во время экзамена обеспечена работа представителей органов здравоохранения и общественной безопасности», – прокомментировала министр образования Ольга Варсанова.

Узнать результаты выпускники смогут 15 июня. Апелляции принимаются до 19 июня в региональном центре обработки информации: улица Октябрьская, 155.

ЕГЭ по математике профильного уровня одиннадцатиклассников ждет в пятницу, 1 июня. В нем примут участие 2 754 человека.