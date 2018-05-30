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сегодня, 16:14 6

Александр Козлов намерен вести «живую беседу с жителями Дальнего Востока»

Александр Козлов намерен вести «живую беседу с жителями Дальнего Востока»
Фото: www.pnp.ru

Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Козлов продолжит практику общения с подписчиками в социальной сети Инстаграм. В своем личном аккаунте глава ведомства намерен вести «живую беседу с жителями Дальнего Востока». Об этом сообщается на сайте Минвостокразвития.

«Государственная служба, неважно, где она проходит, должна быть максимально открытой и прозрачной, – отметил министр. – Социальные сети – это площадка для общения с людьми, для оперативного реагирования на их вопросы и проблемы».

Вести собственную страницу в Инстаграме Александр Козлов начал чуть более года назад, находясь в должности губернатора Амурской области. За это время на аккаунт подписалось около 30 тысяч пользователей. На своей странице Александр Козлов делится новостями, событиями в личной жизни, активно отвечает на конструктивные комментарии. Также официальная страничка у министра есть и в Твиттере @ministrlive.

Минвостокразвития ранее было отмечено как одно из самых открытых ведомств страны. В рейтинге открытости по результатам самообследования Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока поднялось на двадцать три позиции по итогам 2017 года и заняло восьмое место из 60 федеральных органов исполнительной власти.

Официальные аккаунты министерства заведены в «Фейсбуке», «ВКонтакте», «Одноклассниках» и «Твиттере». Также открыт официальный канал в мессенджере «ТамТам», где ежедневно выходят информативные дайджесты главных новостей о Дальнем Востоке.

В 2017 году Минвостокразвития России стало лидером рейтинга открытости органов власти в социальных сетях.

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#Дальний Восток

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Комментарии
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  • Братеев1

    Братеев1
    2 часа назад

    уходя уходи

  • andeks2017

    andeks2017
    2 часа назад

    болтать не дела делать) уже поговорили, где результат?

  • gbsdex

    gbsdex
    2 часа назад

    пиар

  • Хаим Шульман

    Хаим Шульман
    2 часа назад

    Пи...ар

  • ООШШ

    ООШШ
    1 час назад

    Да какой там пиар,все и так знают возможности А.Козлова.

  • Диванный аналитик

    Диванный аналитик
    37 минут назад

    В соцсетях невозможно отследить количество обращений..И какие решения приняты. А в электронной приемной это возможно. Но нет ее...Инстаграмщиком работать проще)))

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