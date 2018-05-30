Александр Козлов намерен вести «живую беседу с жителями Дальнего Востока»

Фото: www.pnp.ru

«Государственная служба, неважно, где она проходит, должна быть максимально открытой и прозрачной, – отметил министр. – Социальные сети – это площадка для общения с людьми, для оперативного реагирования на их вопросы и проблемы».

Вести собственную страницу в Инстаграме Александр Козлов начал чуть более года назад, находясь в должности губернатора Амурской области. За это время на аккаунт подписалось около 30 тысяч пользователей. На своей странице Александр Козлов делится новостями, событиями в личной жизни, активно отвечает на конструктивные комментарии. Также официальная страничка у министра есть и в Твиттере @ministrlive.

Минвостокразвития ранее было отмечено как одно из самых открытых ведомств страны. В рейтинге открытости по результатам самообследования Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока поднялось на двадцать три позиции по итогам 2017 года и заняло восьмое место из 60 федеральных органов исполнительной власти.

Официальные аккаунты министерства заведены в «Фейсбуке», «ВКонтакте», «Одноклассниках» и «Твиттере». Также открыт официальный канал в мессенджере «ТамТам», где ежедневно выходят информативные дайджесты главных новостей о Дальнем Востоке.

В 2017 году Минвостокразвития России стало лидером рейтинга открытости органов власти в социальных сетях.