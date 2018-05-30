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В Хинганском заповеднике вылупились даурский и японский журавлята

В Хинганском заповеднике вылупились даурский и японский журавлята
Фото: khingan.ru

На станции реинтродукции Хинганского заповедника, где занимаются разведением редких птиц, вылупились сразу два журавленка. Даурский появился на свет 27 мая в гнезде родителей – пары взрослых журавлей, а японский родился в инкубаторе 28 мая.

В 2018 году питомник редких видов журавлей Окского заповедника передал станции реинтродукции редких видов птиц Хинганского заповедника восемь яиц японского журавля. Сотрудничество в рамках программы «Сохранение журавлей Евразии» между Хинганским и Окским заповедниками продолжается уже 15 лет. В нем также участвуют зоопарки из Ижевска, Новосибирска, Москвы, Липецка. Программа нацелена на сохранение и поддержание в стабильном состоянии гнездящихся популяций японского и даурского журавлей на Архаринской низменности.

Ежегодно питомник передает на станцию от 6 до 12 яиц журавлей для инкубации и последующего выращивания птенцов, которых через год выпускают в природу. На станции реинтродукции журавлят выращивают двумя методами: ручным искусственным и родительским выращиванием.

Птенец, вылупившийся 28 мая из яйца японского журавля, станет первым членом группы ручного выращивания и скоро отправится на вольное содержание на летний стационар у озера Клешенское, сообщает сайт Хинганского заповедника.

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#животные #природа

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Комментарии
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  • Виктогрия

    Виктогрия
    2 часа назад

    Как здорово!

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