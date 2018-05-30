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Благовещенские общественники: власть нас не слышит

Благовещенские общественники: власть нас не слышит

Гостьей программы «Простые вопросы», выходящей в эфире благовещенской телекомпании «Альфа-канал», стала общественник Яна Кольцова. Яна рассказала об общественных инициативах, касающихся парка Дружбы. Общественники встречались с властью, вносили свои предложения, но, по их словам, предложения не услышали.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», парк Дружбы летом текущего года ждет масштабная реконструкция. На работы по благоустройству выделят 30 миллионов рублей из городского бюджета.

В состав инициативной группы горожан вошли архитекторы, дизайнеры, мамы, китаеведы, предприниматели, социологи. Они разработали стратегический план развития парка, в котором обозначены краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные проекты. По мнению общественности, в первую очередь парку нужны освещение и озеленение, а также система полива растений. Кроме того, в парке должна быть безбарьерная среда, чтобы маломобильные граждане – а это не только инвалиды, но и, к примеру, мамы с колясками, – могли беспрепятственно и безопасно посещать место отдыха.

Разногласия между общественниками и властью возникли по поводу китайских построек, мраморных лестниц и канала. По мнению инициативной группы, китайские постройки, свидетельствующие об истории парка Дружбы, необходимо сохранить и сдать в долгосрочную аренду предпринимателям. Мраморные лестницы будут скользкими и неудобными. А реконструкция канала будет дорогостоящей и ненужной. Горожане намерены донести свои соображения до мэрии Благовещенска.

На парке Дружбы активисты не остановятся. «Нам важно сделать наш город удобным, комфортным, красивым. Ну, сделаем мы один парк. Даже если у нас это получится, мы добьемся – это не решит проблемы города», – уверена Яна.

Подробнее о том, каким должен стать парк Дружбы, – в текстовой и видеоверсии программы «Простые вопросы» на Амур.инфо.

Программа «Простые вопросы» выходит в эфире телеканала «ТНТ-Благовещенск» по будням в 18:15 и в 20:35. Текстовая и видеоверсии публикуются в разделе «Простые вопросы» на Амур.инфо.

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Комментарии
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  • ООШШ

    ООШШ
    2 часа назад

    Ну это не новость,власть не слышит и не видит народ,народ нужен им только для выборов.Яна вы правильно приоритеты расставили,по-хозяйски,я тоже считаю это первостепенное,а властям надо освоить деньги,с выгодой для себя.

  • гомункулус

    гомункулус
    1 час назад

    сначала собак бездомных с улиц надо убрать

  • AmurLand

    AmurLand
    1 час назад

    власть - это бюрократическая грязь! Им главное бумажками своими обмазаться и более ничего. Люди для них ниже чем выполнение правил/сводов и прочей писанины, составленных самими же для себя по своему видению или стянутых с интернетов по некоему образцу и без возможности адаптации под реалии.

  • lediblag

    lediblag
    1 час назад

    Интересная позиция у этих общественников. Когда парк стоял заброшенный он им не нужен был, как там что то начали делать они тут как тут.

  • Касандра

    Касандра
    29 минут назад

    менять нужно руководство, а именно багрову

    Менять нужно руководство ,а именно багрову

  • Диванный аналитик

    Диванный аналитик
    14 минут назад

    Интересная позиция у читателя Амуринфо ледибляд...У общественников 30 лямов есть лишних в кармане? Сейчас распил конкретный начался. Мрамором и тротуарной плиткой "ктонадо" занимается. Естественно никто не станет это даже обсуждать.

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