«Красный воробей», «Парк юрского периода»: кинопремьеры недели

Фото: Afisha

На этой неделе благовещенцы увидят шесть кинопремьер. Это один мультфильм под названием «Два хвоста» и пять художественных кинолент. В их числе фильм, снятый по мотивам романа Джейсона Мэттьюса «Красный воробей», очередной фильм серии «Парк юрского периода», лента «Истории призраков», «Псы под прикрытием», «От семьи не убежишь».

Красный воробей

После вынужденного окончания карьеры из-за профессиональной травмы Доминика Егорова и ее мать сталкиваются с мрачным и неопределенным будущим. Героиня соглашается стать рекрутом в Школе Воробьев, секретной службе, которая обучает уникальных молодых людей использовать свое тело и ум в качестве опаснейшего оружия. После долгого садистского обучения девушка превращается в самого опасного Воробья за всю историю секретной службы. Теперь бывшая балерина должна примирить в себе человека, которым она была, и силу, которой она овладела, со своей собственной жизнью и жизнью всех, кто ей дорог. В том числе американского агента ЦРУ, пытающегося убедить ее, что он единственный человек, которому она может доверять

Актеры: Дженнифер Лоуренс, Джоэл Эдгертон, Маттиас Шонартс, Шарлотта Рэмплинг. Режиссер: Френсис Лоуренс.

Два хвоста

История о невероятных приключениях двух друзей – Кота Макса и Бобра Боба. Трудно найти более непохожих друг на друга героев! «Правильный» Боб стремится к тишине и покою, а непоседа Макс хочет стать знаменитым и прославиться на весь мир. И именно этой парочке предстоит отразить нашествие инопланетных охотников за животными и прославиться на всю галактику! Вас ждут шутки, аттракционы и погони на летающих тарелках. Ключ на старт! Полетели!

Актеры: Сергей Бурунов, Диомид Виноградов, Ирина Киреева. Режиссеры: Наталья Нилова, Виктор Азеев.

Мир Юрского периода

На острове Исла-Нублар, где не так давно располагался парк развлечений с динозаврами, правит бал дикая природа. Но без людей все далеко не так спокойно, как могло бы показаться. Основатели парка приняли решение построить его, несмотря на активный вулкан, расположенный в сердце острова. Вулкан пробудился и рискует потопить остров в лаве. Управляющая парка Клэр Дэринг уговаривает дрессировщика Оуэна Грэди вернуться в бывший парк и спасти динозавров от неминуемой гибели.

Актеры: Брайс Даллас Ховард, Крис Пратт, Джефф Голдблюм, Тед Левайн. Режиссер: Хуан Антонио Байона.

Истории призраков

Профессор психологии Гудман изучает историю трех человек, которые якобы столкнулись со сверхъестественным: ночного сторожа, подростка и бизнесмена. Скептически настроенный профессор превращается из наблюдателя в активного участника, когда получает послание с того света.

Актеры: Энди Найман, Мартин Фриман, Пол Уайтхаус, Алекс Лоутер. Режиссеры: Джереми Дайсон, Энди Найман.

Псы под прикрытием

Серьезному детективу предстоит работа с необычным напарником – говорящим псом Максом, который не замолкает ни на минуту и фанатеет от рэпа. Вместе они отправятся в Лас-Вегас, где на элитной выставке собак проворачиваются аферы по перепродаже редких животных. И сядут мошенникам на хвост.

Актеры: Уилл Арнетт, Наташа Лионн, Алан Камминг, Стэнли Туччи. Режиссер: Раджа Госнелл.

От семьи не убежишь

Молодые и успешные парижские дизайнеры Валентин и Констанция готовятся заключить многомиллионный контракт, но в самый неподходящий момент на выставку приезжает вся семейка Валентина, которая проливает свет на его прошлое и расстраивает все планы.