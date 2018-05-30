Из-за конфликта с родителями из частного детсада уволилась воспитатель

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В редакцию Амур.инфо обратилась возмущенная благовещенка, которая уверяет, что воспитатель в частном детском саду закрыла ее двухлетнего сына в темном туалете за его поведение. Запертым ребенка обнаружил отец, который вечером пришел забирать его домой. В садике говорят, что версия родителей не соответствует действительности. Однако педагог все равно приняла решение уволиться.

Мама мальчика – Анастасия, рассказала по телефону, что в частный детский сад «Кораблик» ее двухлетний сын ходил с сентября 2017 года. И родители, и ребенок были всем довольны вплоть до пятницы, 25 мая. В этот день, по словам девушки, произошел неприятный инцидент. Вечером пришедший за ребенком папа на подходе к зданию услышал детский плач, а внутри понял, что плачет его сын.

«Там на входе раздевалка, и тут же сразу налево – дверь, там туалет. Он понимает, что ребенок плачет за этой дверью. Дверь подперта детским стульчиком. Он открывает дверь: ребенок в темноте, полностью одетый для выхода на улицу, он стоял и кричал в темноте. Воспитатель, которая была, появилась недели две как, муж видел ее в первый раз. Как мы поняли, когда вечером не хватает воспитателей на нашей младшей группе, эта воспитатель заменяет отсутствующего педагога, когда разбирают детей. На вопрос папы: "Что вы творите и как мой ребенок оказался один в темноте?" воспитательница ответила: "Он кричал, мешал другим детям одеваться, раскидывал вещи, поэтому я его закрыла! Это были ее первые слова», – рассказала Анастасия.

Однако, по словам мамы, позже вечером того же дня директор частного детского сада в телефонном разговоре пыталась уверить их, что это была случайность и воспитатель не виновата.

«Она защищает педагога, говорит, что очень давно ее знает, и человек не мог такое сделать. И что стульчик у них там всегда стоит и подпирает дверь. Позиция директора, что была суета в садике, было очень много народу, хотя почти всех детей уже разобрали, и вроде как ребенок сам забежал. И сначала была версия, что девочка маленькая подошла, дверь прикрыла и стульчик подвинула, потом – что воспитательница нечаянно. Мы ждали, чтобы этого педагога уволили за такой поступок, чтобы ей было неповадно, что так с детьми нельзя. Это уголовная ответственность, это издевательство. И неизвестно, что могло случиться – там кафельный пол, темнота, напугался ребенок, сердце зашлось, куда-то полез, упало что-то. Поэтому мы решили данную информацию вынести. Если такие случаи остаются безнаказанными, что может дальше делать с детьми этот педагог», – высказала свою позицию Анастасия.

Родители ребенка написали заявление в городскую прокуратуру, чтобы там провели проверку, в региональное минобразования, чтобы там дали оценку действиям педагога. А также готовят жалобу в Роспотребнадзор, чтобы ведомство проверило, созданы ли в саду условия для детей. Анастасия говорит, что в своей правоте относительно воспитателя она окончательно уверилась, когда ей рассказали, что одна из мам, которая могла видеть действия воспитателя, совсем забрала свою дочь из садика.

Директор частного детского сада «Кораблик» действительно встала на сторону педагога, потому что уверена, что та не запирала мальчика в санузле умышленно. В телефонном интервью руководитель дошкольного учреждения изложила свою версию событий того вечера.

По ее словам, после ужина оставшиеся в саду дети вместе с воспитателем вышли на прогулку. Пошел дождь, все пошли обратно в здание. Двухлетний сын Анастасии заплакал, так как расстроился, что его не забирают, предположила директор. Заплаканного мальчика воспитатель отправила в ванную комнату умыться, а стульчик для обувания, стоявший рядом, передвинули безо всякого умысла. В помещении не могло быть темно, потому что там большое окно, говорит директор.

«Педагог устроилась недавно, и я почти все время находилась с ней, у меня есть адаптационный период доверия. Но в тот момент меня минут 30 не было. Да, я согласна, что одному педагогу после пяти очень сложно отдавать детей. Зачем вы требуете увольнения? Я бы пошла им навстречу, если бы понимала что она реально не права. Педагог не закрывал дверь. Темную никто не устраивал, в шесть вечера у нас никакого темного света нет. Когда пошел дождь, все зашли в садик. Ребенок начал плакать еще от площадки – это психология детей. И воспитатель отправила его умыться – у нас там умывальники на первом этаже для малышковой группы. У нас там на пороге стоит стульчик, чтобы обуваться. Его, бывает пододвигают. Ребенок пошел мыться – стульчик отодвинул, ребенка забрал, и никаких проблем, если родитель не нагоняет бурю. Если бы подперли, если бы закрыли и несколько минут его там держали, то я могу категорично заявить, что, да, она это сделала. Но этого не было. Так желают видеть родители. Почему я буду увольнять педагога хорошего, у нее опыт огромный, она умеет преподавать. Педагог не говорила, что она закрыла мальчика. Это неправда, такого не было. Я разговаривала с теми, кто присутствовал в этот момент, – с родителями, они сказали, что этого не было. Сам папа маленького ребенка выдумал эту фразу. Это некрасиво и все», – так ситуацию прокомментировала директор.

Час спустя директор перезвонила и сообщила, что педагог написала заявление по собственному желанию, «чтобы остановить конфликт и чтобы родители поняли, что так воевать нельзя». Руководитель подтвердила, что заявление воспитателя она приняла, однако очень сожалеет, что это пришлось сделать.

«Я очень сожалею, потому что, как я говорила, это сильный педагог для старшей группы, она учитель начальных классов, который подготовит к школе детей. Я была рада что ее нашла. Но она увидела, что творится, и чтобы предотвратить дальнейшие разборки, написала заявление. Наверное, с ее позиции она правильно сделала. Просто некрасиво – это я мягкие слова говорю», – объяснила она.

Между тем в амурском минобразования сообщили, что этот частный сад работает официально – с лицензией на ведение образовательной деятельности. В среду вечером 30 июня в ведомстве состоится встреча представителей минобра, родителей и руководства дошкольной организации, чтобы разобраться в причинах конфликта.

Сына Анастасия в этот частный сад после инцидента больше не водит. Через несколько месяцев им должны дать место в муниципальном дошкольном учреждении.