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сегодня, 15:11 7

СМИ: недофинансирование оттягивает начало строительства второй очереди Восточного

СМИ: недофинансирование оттягивает начало строительства второй очереди Восточного
Фото: moment-istini.com

Действующую Федеральную космическую программу России могут сократить из-за нехватки средств, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли. По его словам, не исключено, что это случится в ближайшие три года. Такой шаг потребует пересмотра сроков и целевых параметров. Недостаток финансирования сказывается и на строительстве второй очереди космодрома Восточный.

Источник пояснил, что из-за недофинансирования по таким космическим программам, как ФЦП «Развитие космодромов» и Федеральная космическая программа до 2025 года, госкорпорация может получить из бюджета в 2019 году на 17 миллиардов рублей меньше, чем планировала. В 2020 году недофинансирование составит 52 миллиарда рублей, в 2021 году – 75 миллиардов. Речь идет о средствах, которые планируется заложить в бюджет на 2019-2021 годы.

«Недостаток средств финансирования уже становится причиной задержек создания межпланетных проектов, оттягивает начало строительства второй очереди космодрома Восточный и разработку новой ракетно-космической техники», – говорит собеседник агентства.

По его словам, в сложившейся ситуации предписанные задачи либо не будут выполняться в отведенные сроки, либо их пересмотрят. Источник отмечает, что Федеральную космическую программу могут откорректировать уже в ближайшие месяцы.

Правительство утвердило Федеральную космическую программу на 2016-2025 годы в марте 2016 года. Изначально при разработке документа в 2014 году, до урезания бюджетных расходов, на ее реализацию предлагалось выделить 2,8 триллиона рублей. Однако в итоге эту цифру снизили до 1,4 триллиона. Еще 340 миллиардов рублей Роскосмос должен получить по утвержденной осенью 2017 года ФЦП «Развитие космодромов России».

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#космодром #космос #финансы

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Комментарии
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  • Братеев1

    Братеев1
    3 часа назад

    разворовали всё

  • AmurLand

    AmurLand
    3 часа назад

    науправляли! :) мдя. рукалицо. Но... какая у нас внешняя политика.

  • Мира

    Мира
    3 часа назад

    Нам в Амурской области до одного места этот Восточный. Что мы имеем?! Мифические рабочие места за копейки, которые еще к тому-же выплачивают местами и не много. Что?!

  • Мира

    Мира
    3 часа назад

    Зато Крым наш, а вы - держитесь!

  • fon

    fon
    3 часа назад

    Недофинансирование? Зафинансированное освойте для начала.

  • паля

    паля
    2 часа назад

    да пошел он в сраку - этот космодром

  • galka

    galka
    1 час назад

    вот и славненько.Лучше бы медицину финансировали, а не космодром

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