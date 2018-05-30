СМИ: недофинансирование оттягивает начало строительства второй очереди Восточного

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Источник пояснил, что из-за недофинансирования по таким космическим программам, как ФЦП «Развитие космодромов» и Федеральная космическая программа до 2025 года, госкорпорация может получить из бюджета в 2019 году на 17 миллиардов рублей меньше, чем планировала. В 2020 году недофинансирование составит 52 миллиарда рублей, в 2021 году – 75 миллиардов. Речь идет о средствах, которые планируется заложить в бюджет на 2019-2021 годы.

«Недостаток средств финансирования уже становится причиной задержек создания межпланетных проектов, оттягивает начало строительства второй очереди космодрома Восточный и разработку новой ракетно-космической техники», – говорит собеседник агентства.

По его словам, в сложившейся ситуации предписанные задачи либо не будут выполняться в отведенные сроки, либо их пересмотрят. Источник отмечает, что Федеральную космическую программу могут откорректировать уже в ближайшие месяцы.

Правительство утвердило Федеральную космическую программу на 2016-2025 годы в марте 2016 года. Изначально при разработке документа в 2014 году, до урезания бюджетных расходов, на ее реализацию предлагалось выделить 2,8 триллиона рублей. Однако в итоге эту цифру снизили до 1,4 триллиона. Еще 340 миллиардов рублей Роскосмос должен получить по утвержденной осенью 2017 года ФЦП «Развитие космодромов России».