Амурская семья создала клубничную ферму после того, как пожар уничтожил всё их имущество

В селе Васильевка Белогорского района семья Аксеновых на дальневосточном гектаре создала клубничную ферму. На новом поле они высадили 20 тысяч маточных кустов. Немногим более года назад семья пережила пожар, который уничтожил их дом и всё имущество.

Идея создания крестьянско-фермерского хозяйства в семье Аксеновых возникла почти сразу после пережитого перед 2017 годом пожаром. Огонь уничтожил их дом и всё имущество. Но весной 2017 года на семейном совете они приняли решение о необходимости развития самостоятельных бизнес-проектов на земле. Решили заняться клубникой, которую успешно выращивали уже в течение трех лет на приусадебном участке.

«Изначально ягода была просто любимым лакомством, полезным диетическим продуктом, выращенным без добавления пестицидов и прочей вредной химии, – рассказала Анна Аксенова. – Когда появилась возможность оформить рядом земельный участок по программе "Дальневосточный гектар" не стали медлить, так как понимали, что земля может не только прокормить, но и стать дополнительным или основным источником доходов. При оформлении участка ознакомились с бизнес-идеями по освоению дальневосточных гектаров. Одной из них и стала концепция по выращиванию нашей любимой ягоды».

С учетом особенностей климатического пояса на основе проб и ошибок Анна и Кирилл выбрали сорта, которые лучше всего приживаются и устойчивы к болезням. Для улучшения показателей продуктивности они не раз обращались за консультацией по вопросам почвоведения и агрохимии к специалистам РГАУ-МСХА имени Тимирязева.

«Несмотря ни на что, настроены мы позитивно, дом в скором времени вновь построим, еще и лучше, – рассказал глава КФХ Кирилл Аксенов. – Вместе с супругой к 24 имеющимся соткам оформили еще 32 по программе "Дальневосточный гектар". Кроме того, 24 сотки взяли в аренду на 20 лет под теплицы для выращивания клубники закрытым способом».

Владельцы земель провели экспертизу почвы, на основе которой разработали схему минерального и органического ее удобрения. Далее для выращивания своего «маточника» закупили для начала 5 000 саженцев сортов «Хоней», «Клери», которые уже ранее показали себя, как отличные сорта для амурского климата.

Планы на развитие крестьянско-фермерского хозяйства у семьи большие: строительство теплиц, склада для хранения продукции и другие инновации. В перспективе в хозяйстве планируют устраивать экскурсии на своих плантациях, а у любителей самого желанного и любимого всеми лакомства появится уникальная возможность самим собирать плоды, сообщает пресс-служба администрации Белогорского района.