В день города в Благовещенске покажут семь чудес

К проведению акции привлечены более 20 организаций, в том числе палеонтологический музей и Амурский областной краеведческий музей, Амурское казачье общество, ансамбль «Ровесники», муниципальные организации культуры и образования, общественная организация «Аллея мастеров» и многие другие.

По задумке организаторов праздничной акции – Городского дома культуры, каждое «чудо» будет представлено в виде отдельной площадки. Например, у большого сценического комплекса расположится площадка «Релка». Здесь установят передвижную звонницу, с песнями о Благовещенске выступят вокальные группы «Криницы» и «Казачья песня», академический хор Городского дома культуры. Здесь же представят выставку работ по итогам городского творческого конкурса «Традиции предков храним» и выставку книг об истории города и казачестве Амурской области, а также выставку предметов казачьего быта.

Вдоль улицы Ленина разместятся площадки «Триумфальная арка», «Торговый универсам Чурин» и «Его величество театр».

На площадке, посвященной архитектурному и историческому чуду Благовещенска – Триумфальной арке – участники театра-студии «Демиурги» покажут отрывки из пьесы Валерия Хайрюзова «Иннокентий», а вокальный ансамбль «Русь» споет о городе и России. Здесь же будет организована продажа сувенирной тематической продукции от именитых благовещенских мастеров. Украшением площадки станет фотозона с макетом Триумфальной арки высотой более 2,5 метра.

Самая протяженная площадка – «Торговый универсам Чурин». Центральное место займет инсталляция «На знаменитой крыше» с главным куполом и живыми скульптурами.

В две стороны от инсталляции разместятся торговые ряды, где можно купить, как и 100 лет назад в торговом универсаме Чурина, все что угодно – от именных ложек и украшений из натурального камня до авторских элементов интерьера и сувениров. Свою продукцию представят Амурская ярмарка, мастера декоративно-прикладного искусства из Благовещенска и Зеи.

В рамках этой же площадки Амурский областной краеведческий музей имени Новикова-Даурского приглашает всех посетить передвижную выставку «Приамурье в торгово-промышленных выставках-ярмарках».

Настоящий театральный шатер раскинется дальше. Следующая площадка – «Его величество театр» – организован в содружестве с Амурским областным театром драмы. В течение двух часов в шатре проведут творческие встречи со звездами амурской драматической сцены. Посетить встречи могут все желающие.

Следующее чудо Благовещенска – хореографический ансамбль «Ровесники». Участники прославленного детского коллектива представят выставку своих достижений.

Одной из самых насыщенных станет площадка, посвященная имени города. Вдоль малой сцены сотрудники муниципальной информационной библиотечной системы организуют выставку-продажу книг амурских авторов, в том числе тех произведений, что посвящены родному городу. Здесь проведут краеведческие квесты, предложат всем любителям поэзии набраться смелости и выступить на мини-площадке «Открытый микрофон», прочитав стихи амурских авторов. Здесь же представят различные выставки, состоится мастер-класс «Раскрасим город вместе», а также можно познакомиться с сувенирной продукцией по итогам творческого конкурса «Благовещенск – форпост России».

На каждой «чудо»-площадке организуют свою тематическую фотозону, однако именно на площадке «Имя города» создадут самую большую фотозону протяженностью около 15 метров.

По соседству с библиотекарями появится площадка «Динозавры в городе», где Городской дом культуры, амурский палеонтологический музей и молодые креативные художники организуют интерактивы со взрослыми и детьми. Это необычная 3D-фотозона, выступление детских вокальных коллективов ГДК с эко-песнями, игровая зона «Раскопки в песочнице», где кости динозавров можно будет обменять на банку сгущенки, а также квест от сотрудников музея, посвященный последним динозаврам Азии. Кроме того, запланирована выставка лучших работ участников конкурса «Благовещенск: здесь жили динозавры» и даже аквагрим «Динозавры». А любители художественного творчества могут раскрасить маленьких амурозавров под руководством участников творческой группы «Подвал 04».

Программа праздничных мероприятий и информация об изменении маршрутов общественного транспорта опубликованы на Амур.инфо.