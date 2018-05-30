В Амурской области спасли птенцов редкого курганника

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В Константиновском районе Амурской области спасли двух птенцов краснокнижного ястреба-курганника. Гнездо вместе с двумя малышами сбросил с дерева сильный ветер. Беспомощных маленьких хищников в обломках веток заметил у дороги случайный прохожий.

Неравнодушный амурчанин подобрал двухнедельных малышей, принес домой и сразу позвонил в управление по охране животного мира области. Служащие управления связались с амурскими орнитологами, и тут птенцам повезло – у одного из орнитологов дома обнаружилась самка курганника, которая как раз сидела на яйцах. Несколько лет назад специалист подобрал раненую краснокнижную птицу, выходил ее, но выпустить в дикую природу ее уже было невозможно.

«Грустных и голодных птенцов, которые отказывались от еды, оперативно повезли к приемной маме в Серышевский район. К удивлению специалистов, у самки вопросов не возникло. Она сразу же приняла подкидышей и начала кормить», – сообщает управление по охране животного мира.

«Вся операция по спасению заняла сутки. Нужно было действовать быстро, иначе птенцы умерли бы от истощения. Сейчас их состояние опасений не вызывает. Птенцы хорошо кушают и находятся под присмотром новой мамы. Поскольку курганники – хищники, и довольно крупные, выкармливать их приходится мясом. Весной мы рассчитываем выпустить подросших птенцов в дикую природу», – рассказал замначальника отдела охраны управления по охране животного мира области Николай Степанов.